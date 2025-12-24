باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای سیاسی ملی عراق (متشکل از احزاب سُنی)، شامگاه سه‌شنبه از توافق بر سر سازوکار‌هایی خبر داد که نهایی کردن انتخاب رئیس مجلس نمایندگان را تسهیل می‌کند.

بر اساس بیانیه این شورا، شامگاه سه‌شنبه نشستی در بغداد و در مقر «احمد الجبوری» (ابومازن)، رئیس حزب «الجماهیر الوطنیه»، با حضور رهبران احزاب و ائتلاف‌های تشکیل‌دهنده این شورا برگزار شد. در این بیانیه آمده است که حاضران در این نشست، گفت‌و‌گو‌های عمیقی داشته و چندین سازوکار مناسب برای تسهیل در انتخاب رئیس پارلمان ارائه کردند. همچنین توافق شد که این مکانیسم‌ها در روز‌های آینده مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته و تصمیم نهایی در نشست بعدی اتخاذ شود.

شایان ذکر است که در عراق، سه پست کلیدی حاکمیتی بین سه گروه اصلی مذهبی و قومی تقسیم می‌شود. اگرچه در قانون اساسی مستقیما به این موضوع اشاره نشده، اما از اولین دولت پس از صدام، این رویه به یک سنت تغییرناپذیر تبدیل شده است.

بر اساس این سازوکار رئیس‌جمهور سهم کردها از اقلیم کردستان عراق است. این پست عمدتا تشریفاتی است و نماد وحدت کشور محسوب می‌شود. معمولا از میان احزاب اصلی کرد (اتحادیه میهنی یا حزب دموکرات) انتخاب می‌شود.

در همین راستا نخست‌وزیر سهم شیعیان عراق که بزرگترین گروه مذهبی این کشور هستند، است. نخست وزیر در واقع قدرتمندترین جایگاه اجرایی عراق است و فرماندهی کل نیروهای مسلح و مدیریت کابینه بر عهده اوست.

و در پایان رئیس پارلمان سهم سنی‌های عراق است که مدیریت قوه مقننه را بر عهده دارد و نقش کلیدی در تصویب قوانین و نظارت بر دولت ایفا می‌کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)