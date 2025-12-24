باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان اولین مرحله چرخه انتخابی هفته گذشته در اهواز برگزار شد، اما پویا دادمرز عنواندار جهان در وزن ۵۵ کیلوگرم، یکی از غایبان بزرگ بود.
وی درباره دلیل غیبتش در قهرمانی کشور، اظهارداشت: من کسالت داشتم و مریض بودم به همین دلیل نتوانستم شرکت کنم.
این فرنگیکار کشورمان در پاسخ به این سوال که فدراسیون کشتی اعلام کرده شما مدرک پزشکی ارائه نکردهاید، گفت: بله، چون به من گفته بودند که قبول نمیکنیم به همبن دلیل من هم ارائه نکردم. من آنفولانزا گرفته بودم و نمیتوانستم شرکت کنم، اما مسئله اینجاست که قرار بود من در قهرمانی کشور کشتی نگیرم یعنی مرا یک مرحله جلو بیندازند.
دادمرز افزود: پیش از این کادر فنی اعلام کرده که من در قهرمانی کشور شرکت نکنم، اما آقای دبیر قبول نکرد و حتی گفت اگر مدرک پزشکی هم بیاوری قبول نمیکنم.
وی در مورد اینکه با این شرایط شما از چرخه حذف خواهید شد، خاطرنشان کرد: وقتی اول میگویند نمیخواهد کشتی بگیری بعد دو سه هفته قبل از مسابقات میگویند باید شرکت کنی و من هم مریض بودم چه کاری میتوانستم انجام دهم؟
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی براینکه این اتفاقات به حاشیههای مربوط به مسابقات جهانی و جایگزینی پیام احمدی در وزن شما ارتباطی ندارد، تصریح کرد: پیام که جای من رفت و من جهانی نرفتم یعنی هم پارسال هم امسال جهانی مرا خراب کردند پس میتوانستند این لطف را کرده و مرا از ابتدای چرخه معاف کنند، اما متاسفانه این کار را نکردند. یعنی هم از آنجا به من لطمه خورد هم اینجا. نمیدانم چه بگویم، اما خدا بزرگ است.
این فرنگیکار عنواندار جهان با اشاره به اینکه من شخصا علیرضا دبیر را دوست دارم، چون واقعا به کشتی خدمت میکند، گفت: آقای دبیر زحمت زیادی برای کشتی میکشد، من برای او احترام زیادی قائل هستم و هر زمان مشکلی داشته باشم بحث کشتی به کنار، او بفهمد حل میکند. همین الان برای من پیگیر کاریست، اما در بحث کشتی میتوانستند لطفی کنند و مرا در چرخه یک مرحله جلو بیندازند. ما به فال نیک میگیریم و من هم چند وقتی است که تمرین نکردم، اما از سه چهار روز دیگه تمریناتم را شروع خواهم کرد.
منبع: فارس