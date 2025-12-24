باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ، در دیدار با منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به لزوم تقویت زیرساختهای روستایی استان تأکید کرد و گفت: هرمزگان با فاصلهای حدود ۱۵ درصدی نسبت به میانگین کشوری در اجرای طرح هادی روستایی مواجه است که جبران آن نیازمند تخصیص بودجه ملی است.
وی همچنین بر ضرورت تخصیص سهمیه قیر رایگان برای بهسازی معابر روستایی و تسریع در روند تأمین آن تأکید کرد.
جراره در ادامه، جذب نیروهای اداری و عملیاتی برای دهیاریها و تبدیل وضعیت دهیاران و نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی را بهمنظور افزایش امنیت شغلی و ارتقای بهرهوری در مدیریت روستایی پیگیری کرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین بر تخصیص اعتبارات ملی برای توسعه روستاهای هدف گردشگری و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از سیل و زلزله تأکید کرد.
جراره در پایان، رفع موانع اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی را برای توسعه پایدار روستاهای هرمزگان ضروری دانست.