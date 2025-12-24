نماینده مردم هرمزگان در مجلس در دیدار با رئیس بنیاد مسکن، خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای تسریع در اجرای طرح‌های هادی روستایی و بهبود زیرساخت‌ها در استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -  فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ، در دیدار با منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به لزوم تقویت زیرساخت‌های روستایی استان تأکید کرد و گفت: هرمزگان با فاصله‌ای حدود ۱۵ درصدی نسبت به میانگین کشوری در اجرای طرح هادی روستایی مواجه است که جبران آن نیازمند تخصیص بودجه ملی است.

وی همچنین بر ضرورت تخصیص سهمیه قیر رایگان برای بهسازی معابر روستایی و تسریع در روند تأمین آن تأکید کرد.

 جراره در ادامه، جذب نیروهای اداری و عملیاتی برای دهیاری‌ها و تبدیل وضعیت دهیاران و نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی را به‌منظور افزایش امنیت شغلی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت روستایی پیگیری کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین بر تخصیص اعتبارات ملی برای توسعه روستاهای هدف گردشگری و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سیل و زلزله تأکید کرد.

جراره در پایان، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی را برای توسعه پایدار روستاهای هرمزگان ضروری دانست.

برچسب ها: جراره ، نماینده ، مردم هرمزگان ، مجلس‌
خبرهای مرتبط
جراره: فرصت‌های اقتصادی هرمزگان در سایه تعلل مدیریتی از دست می‌رود
جراره: هرمزگان قربانی بی‌عدالتی و سوء مدیریت دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جراره در دیدار با رئیس بنیاد مسکن: تقویت زیرساخت‌های روستایی هرمزگان نیازمند تخصیص بودجه ملی
۶ هزار هکتار از مزارع هرمزگان آسیب دید؛ تیم‌های ارزیابی خسارات مستقر شدند
شرایط جوی و دریایی هرمزگان آرام است، اما از فردا وضعیت دریا متلاطم می‌شود
مدیریت موفق بحران در جاسک با هماهنگی ملی دستگاه‌ها و همکاری مردم
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی هرمزگان به ۴۰ مگاوات رسید؛ جهش در تولید انرژی پاک
اجرای طرح‌های توانمندسازی نوآورانه، در حوزه انرژی‌های پاک، کشاورزی و آزادکاری توسط کمیته امداد هرمزگان
آخرین روند امداد رسانی درمنطقه سیل زده سیریک
مسمومیت دانش آموزان ابتدایی در حاجی آباد
آخرین اخبار
مسمومیت دانش آموزان ابتدایی در حاجی آباد
آخرین روند امداد رسانی درمنطقه سیل زده سیریک
مدیریت موفق بحران در جاسک با هماهنگی ملی دستگاه‌ها و همکاری مردم
اجرای طرح‌های توانمندسازی نوآورانه، در حوزه انرژی‌های پاک، کشاورزی و آزادکاری توسط کمیته امداد هرمزگان
جراره در دیدار با رئیس بنیاد مسکن: تقویت زیرساخت‌های روستایی هرمزگان نیازمند تخصیص بودجه ملی
۶ هزار هکتار از مزارع هرمزگان آسیب دید؛ تیم‌های ارزیابی خسارات مستقر شدند
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی هرمزگان به ۴۰ مگاوات رسید؛ جهش در تولید انرژی پاک
شرایط جوی و دریایی هرمزگان آرام است، اما از فردا وضعیت دریا متلاطم می‌شود
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
زنگ خطر تب دنگی پس از بارندگی های اخیر در هرمزگان
گشایش نمایشگاه صنایع دستی در سقف بندرعباس مال
ادعای ریختن محموله‌های برنج در دریا نادرست است