باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را با ۱۶۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده۵ این طرح آمده است: در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود.

بر این اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این گونه اصلاح می شود: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: ماده ۶ این طرح به دلیل اصلاحات ماده ۵ باید به کمیسیون قضایی بازگردد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد از این رو این ماده به کمیسیون بازگشت.

منبع: ایرنا