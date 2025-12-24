نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب کردند: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را با ۱۶۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده۵ این طرح آمده است: در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود.

بر این اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این گونه اصلاح می شود: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: ماده ۶ این طرح به دلیل اصلاحات ماده ۵ باید به کمیسیون قضایی بازگردد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد از این رو این ماده به کمیسیون بازگشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مهریه ، صحن علنی مجلس
خبرهای مرتبط
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
آخرین اخبار
عارف: راهبرد اصلی بنیاد شهید پرهیز از تصدی‌گری باشد
۵ هزار پست مدیریتی کشور در اختیار زنان است
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد