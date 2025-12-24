باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران در مراسم رونمایی از پوستر اولین جشنواره عاملیت هنر در سیمای شهر تهران گفت: با همراهی متخصصان، تلاش بر این است که بستر مناسبی برای الگوی فرهنگی و هنری در شهر تهران فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی گذشته، استفاده از ظرفیت پرسنل شهرداری و نخبگان منطقه را از اقدامات کلیدی دو سال اخیر برشمرد و گفت:نزدیک به ۳۰ هزار نفر دانشجو در رشتههای هنر و معماری در منطقه ۶ مشغول تحصیل هستند که یک فرصت بسیار مطمئن برای شهرداری تهران محسوب میشود و ما مصمم به استفاده از این پتانسیل هستیم.
روحانی در حوزه توسعه زیرساختهای هنری از آغاز یک پروژه بزرگ فرهنگی خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت جامعه هنری و پس از رایزنی با سینما و خانه تئاتر، زمین بزرگی در پارک هنرمندان که در اختیار ارتش قرار داشت، برای احداث یکی از بزرگترین تئاترهای مجموعه در اختیار ما قرار گرفت که امید است تا پایان سال آینده این پروژه به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان با توجه به نزدیکی به پایان سال و فصل بودجهبندی شهرداری تهران، بر اهمیت بهرهمندی از این ظرفیتهای فرهنگی و هنری در برنامهریزیهای سال آینده تأکید کرد و افزود: امیدواریم تسهیلگری لازم از سوی شهرداری تهران برای استفاده از فرصتهای مختلف منطقه فراهم شود.