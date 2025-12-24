باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المحرق، ساعت ۱۹:۰۰ امروز چهارشنبه، در ورزشگاه مرحوم شیخ علی بن محمد آل خلیفه در چارچوب دور ششم و پایانی گروه A لیگ قهرمانان آسیا فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، در یک مسابقه حساس به مصاف استقلال ایران می‌رود.

المحرق با ۷ امتیاز و دو امتیاز اختلاف نسبت به استقلال، پیش از این رویارویی سرنوشت‌ساز، وارد این مسابقه می‌شود. آنها قصد دارند با کسب نتیجه‌ای مثبت، دومین جایگاه خود را در مرحله بعدی تضمین کنند. الوصل امارات با ۱۱ امتیاز در جایگاه اول قرار گرفت و در مقابل الوحدات اردن که ۴ امتیازی است و در جایگاه آخر قرار دارد.

به عنوان بخشی از آماده‌سازی‌ها برای این مسابقه، باشگاه المحرق یک کمپین تبلیغاتی با شعار «بیایید آن را پر کنیم» راه‌اندازی کرد، با هدف بسیج هواداران و دعوت از آنها برای حضور گسترده و پر کردن سکو‌های ورزشگاه، در حمایت از تیم در این مسابقه محوری که هواداران باشگاه مشتاقانه منتظر ادامه سفر قاره‌ای خود هستند.

المحرق برای غلبه بر استقلال، روی امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش، در کنار ثبات فنی که اخیراً از آن برخوردار بوده، حساب می‌کند؛ مسابقه‌ای که انتظار می‌رود به دلیل اهمیت زیادش در تعیین هویت دومین تیم راه‌یافته به مرحله گروهی از حساست بالایی برخوردار است.

منبع: الخلیج