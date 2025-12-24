رئیس سازمان امور اجتماعی با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی و استانداردسازی داده‌های اجتماعی گفت: ارائه آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، موجب خطا در سیاست‌گذاری و کاهش اعتماد افکار عمومی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست تخصصی رصد اجتماعی با تبریک حلول ماه رجب گفت: این جلسه می‌خواهد به یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی بپردازد که اختلال جدی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی ایجاد کرده است. البته این‌گونه نیست که در دوره‌های گذشته تلاشی صورت نگرفته باشد، اما اختلالی که امروز در داده‌های حوزه اجتماعی با آن مواجه هستیم، نه‌تنها سیاست‌گذاری را دچار خطا می‌کند، بلکه اولویت‌ها را به‌درستی برای سیاست‌گذاران ترسیم نمی‌کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به پیامد‌های اجتماعی این ناهماهنگی‌ها تصریح کرد: تناقض در داده‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه سرمایه اجتماعی، می‌تواند اعتماد افکار عمومی را به‌شدت تضعیف کند. وقتی از یک مرجع نرخ طلاق ۵۵ درصد اعلام می‌شود و از مرجع دیگر با تعریفی متفاوت، عددی کمتر از ۱۰ درصد ارائه می‌شود، یا در حوزه‌هایی مانند خودکشی، اعتیاد، الکل و سرمایه اجتماعی آمار‌های متناقض منتشر می‌شود، افکار عمومی دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌شود.

بطحایی ادامه داد: این داده‌های پراکنده و بعضاً کم‌اعتبار، نه‌تنها اعتماد مردم را کاهش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذار نیز نسبت به این داده‌ها دچار تردید می‌شود. در جلسات سیاست‌گذاری بار‌ها شاهد بوده‌ایم که وقتی شاخصی ارائه می‌شود، به‌دلیل نبود اعتماد به داده‌ها، امکان دریافت سیگنال صحیح برای تصمیم‌گیری از بین می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق تلاش‌های گذشته گفت: اگر آسیب‌شناسی دقیقی از اقدامات پیشین صورت نگیرد و موانعی که موجب بروز این شرایط شده‌اند برطرف نشوند، حتی این حرکت جدید نیز ممکن است پس از مدتی به نتیجه مطلوب نرسد و دوباره با پراکندگی داده‌ها و آمار‌های متناقض مواجه شویم.

معاون وزیر کشور یکی از الزامات موفقیت در این مسیر را تسهیل دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها دانست و اظهار داشت: این یک کار اشتراکی است و بدون فراهم شدن دسترسی آسان و مطمئن برای دستگاه‌های مشارکت‌کننده، انگیزه لازم برای همراهی شکل نخواهد گرفت. امروز در وزارت کشور تحلیل‌های متعددی مبتنی بر داده‌های فضای مجازی انجام می‌شود که به‌طور مستقیم با حوزه‌های اجتماعی مرتبط است. اشتراک‌گذاری داده‌ها، تحلیل‌ها و پیمایش‌ها می‌تواند به یک دستاورد بسیار مهم در مدیریت دانش اجتماعی منجر شود.

بطحایی با اشاره به ملاحظات محرمانگی افزود: در بسیاری از موارد، داده‌ها محرمانه تلقی می‌شوند و امکان اشتراک‌گذاری آنها به‌صورت شفاف وجود ندارد. این در حالی است که باید اعتماد متقابل میان دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه تقویت شود تا مشخص باشد داده‌ها در چه سطحی و با چه سازوکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: لازم است سامانه‌ها و زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای ارتقا پیدا کنند که امکان دسترسی، تبادل داده و اشتراک تحلیل‌ها برای همه شرکای این مسیر فراهم شود. در این مسیر، پیش‌بینی الزامات پشتیبانی و همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز ضروری است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات مرتبط با مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سال‌های گذشته گفت: از سال‌های ۹۴ و ۹۵ تاکنون، جلسات متعددی در حضور مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شده که به‌دلیل کرونا و برخی تحولات، مدتی متوقف شد. اخیراً با مسئولیت دفتر مقام معظم رهبری، این جلسات مجدداً در حال برگزاری است و امیدواریم جلسه هشتم نیز به‌زودی تشکیل شود.

بطحایی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در این حرکت جدید برای انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی رصد اجتماعی به دستاورد‌های قابل ارائه‌ای دست پیدا کنیم، اطلاع‌رسانی آن به مقام معظم رهبری قطعاً موجب خرسندی ایشان خواهد شد؛ چراکه همواره بر ضرورت استفاده از داده‌های معتبر، علمی و عینی در سیاست‌گذاری اجتماعی تأکید داشته‌اند.

برچسب ها: وزارت کشور ، آمار متناقض ، عملکرد صحیح
