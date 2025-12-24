مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از تکمیل کامل پروژه نفرآباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از تکمیل کامل پروژه نفرآباد خبر داد و گفت: پروژه خدماتی‌ نفرآباد به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و در کنار آن، تعدادی پروژه مسکونی نیز در این محدوده در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه پروژه نفرآباد به‌صورت صددرصدی تکمیل شده است، افزود: به احتمال بسیار قوی، این پروژه هم‌زمان با ایام دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است؛ طرح توسعه محله نفر آباد در محیط پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حدود ۲۰۰ هکتار است که ۱۳ تا ۱۵ هکتار آن به محله نفرآباد با بیش از ۵۰۰ پلاک اختصاص یافته است. ۲۱ پروژه محرک توسعه در طرح مذکور پیش بینی شده و در زمین‌های متعلق به شهرداری طرح‌هایی همچون مسکن الگو، مجموعه اقامتی، خدماتی، پارکینگ و فضای باز شهری اجرا شده است.

برچسب ها: نوسازی شهرداری ، دهه فجر
خبرهای مرتبط
ظرفیت تصفیه خانه خلیج فارس توسعه می‌یابد/ بهره‌برداری از تجهیزات تکمیلی تا پایان سال
شهردار منطقه ۱۲ در بازدید از بازار بزرگ:
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
مدیرعامل اتوبوسرانی تهران عنوان کرد
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
تداوم آلودگی هوا در تهران
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش پیدا کرده و برای آن ضمانت داشته باشیم
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
آخرین اخبار
حضور ۳۰ هزار دانشجو هنر و معماری، فرصتی برای تحول فرهنگی در شهر است
پیشگیری هوشمند از وقوع جرم با سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص»
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش پیدا کرده و برای آن ضمانت داشته باشیم
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تداوم آلودگی هوا در تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
آبرسانی و خدمات درمانی در روستا‌های سیستان و بلوچستان در نذر خدمت هلال احمر
اجرای طرح نذر خدمت هلال احمر در ۲۱ استان کشور
اعمال محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در آخر هفته
شهادت امدادگر اهل فارس در لحظه فداکاری، نماد شجاعت و از خودگذشتگی است
سردار رادان به تاجیکستان سفر کرد
القاصی: اجرای احکام مرحله‌ای باشد؛ اول اخطار، سپس حکم جلب
توسعه زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس مناطق کم‌برخوردار
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
مدارس ابتدایی تهران چهارشنبه هم مجازی شد
درمان معتادان با دارو‌های نوین و اثرات ماندگار
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
کشف ۸۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
سازمان بازرسی خواستار پایان تصدی بازنشستگان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت شد
مهلت ۱۵ روزه دادستانی به شهرداری برای اعلام مشخصات ساختمان‌های نیمه کاره
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از ۳ تا ۶ دی
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند