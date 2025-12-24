باشگاه خبرنگاران جوان- علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از تکمیل کامل پروژه نفرآباد خبر داد و گفت: پروژه خدماتی نفرآباد بهطور کامل آماده بهرهبرداری است و در کنار آن، تعدادی پروژه مسکونی نیز در این محدوده در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه پروژه نفرآباد بهصورت صددرصدی تکمیل شده است، افزود: به احتمال بسیار قوی، این پروژه همزمان با ایام دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنی است؛ طرح توسعه محله نفر آباد در محیط پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حدود ۲۰۰ هکتار است که ۱۳ تا ۱۵ هکتار آن به محله نفرآباد با بیش از ۵۰۰ پلاک اختصاص یافته است. ۲۱ پروژه محرک توسعه در طرح مذکور پیش بینی شده و در زمینهای متعلق به شهرداری طرحهایی همچون مسکن الگو، مجموعه اقامتی، خدماتی، پارکینگ و فضای باز شهری اجرا شده است.