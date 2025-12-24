باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شلیک نظامیان صهیونیست به خبرنگار پرس‌تی‌وی در کرانه باختری + فیلم

ارتش رژیم صهیونیستی حین گزارش خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی، با گلوله پلاستیکی به او شلیک کرد.

ب️اشگاه خبرنگاران جوان - نقا حامد، خبرنگار پرس‌تی‌وی، در جریان پوشش زنده یورش نیروهای رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس اشغالی، بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی زخمی شد.

