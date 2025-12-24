یک رسانه یونانی در گزارشی به تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از مهدی طارمی تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس در فصل جاری سوپرلیگ یونان یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی به شمار می‌رود و شاگردان خوزه لوئیس مندلیبار همزمان در رقابت‌های اروپایی نیز برای صعود به مرحله پلی‌آف تلاش می‌کنند. در این میان، درخشش ایوب ال‌کعبی و مهدی طارمی نقش پررنگی در نتایج سرخ‌وسفیدپوشان بندر پیرائوس داشته است.

 تیم فوتبال المپیاکوس با پایان هفته پانزدهم رقابت‌های Stoiximan Super League ۱ با کسب ۳۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد. این تیم تاکنون ۳۱ گل به ثمر رسانده که حاصل ۲۷۰ ضربه نهایی بازیکنانش بوده است.

نکته قابل توجه اینکه ۱۹ گل از مجموع گل‌های المپیاکوس توسط دو مهاجم نوک این تیم به ثبت رسیده است. ایوب ال‌کعبی مهاجم مراکشی با ۱۲ گل در ۱۴ مسابقه و ۴۹ ضربه نهایی، صدرنشین جدول گلزنان لیگ یونان است. پس از او، مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس با ۷ گل در ۱۰ بازی، عنوان سومین گلزن برتر لیگ را در اختیار دارد.

تفاوت معنادار دقایق حضور این دو مهاجم در زمین نیز آمار جالبی را رقم زده است؛ ال‌کعبی تاکنون ۱۲۰۲ دقیقه در لیگ بازی کرده، اما طارمی تنها ۵۱۲ دقیقه فرصت حضور در میدان داشته است. مهاجم ایرانی موفق شده ۷ گل خود را تنها با ۱۵ ضربه نهایی به ثمر برساند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای او در خط حمله است.

در ادامه فهرست گلزنان المپیاکوس، چیکینیو با ۴ گل قرار دارد، پانایوتیس رتسوس و دنیل پودنسه هر کدام ۲ گل به ثمر رسانده‌اند و اورتگا، ناسیمنتو، استرفتسا و یازیجی نیز هر کدام یک بار موفق به گلزنی شده‌اند.

ژلسون مارتینز هنوز در رقابت‌های لیگ یونان گلی به ثمر نرسانده است، هرچند در مسابقات اروپایی موفق به گلزنی شده و یارمچوک نیز تاکنون در سوپرلیگ یونان موفق به باز کردن دروازه رقبا نشده است.

برترین گلزنان المپیاکوس در فصل جاری سوپرلیگ یونان:

ایوب ال‌کعبی: ۱۲ گل در ۱۴ بازی

مهدی طارمی: ۷ گل در ۱۰ بازی

چیکینیو: ۴ گل در ۱۴ بازی

رتسوس: ۲ گل در ۱۲ بازی

پودنسه: ۲ گل در ۱۰ بازی

