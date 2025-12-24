باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سرهنگ موسوینژاد فرمانده یگان حفاظت استان گفت: گشت شبانه با هدف پیشگیری از قطع و قاچاق چوب، صیانت از عرصههای منابع طبیعی و افزایش ضریب امنیت مناطق حساس انجام می شود و نیروهای یگان حفاظت با آمادگی کامل، مناطق مورد نظر را تحت کنترل قرار دادند.
وی با تأکید بر تداوم گشتهای هدفمند شبانه در سطح استان گفت: محورهای مواصلاتی اصلی، گلوگاههای ورودی و خروجی شهرستانها و همچنین بهصورت موردی خروجیهای استان بهطور مستمر تحت پوشش گشت و کنترل قرار دارند.
فرمانده یگان حفاظت استان افزود: از جمله محورهای شاخص میتوان به ورودی شهرستانهای نهبندان و سربیشه از مسیر سیستان، ورودی و خروجی شهرستانهای طبس، فردوس و قاین و همچنین مسیرهای مهم شهرستانهای بیرجند، سرایان، درمیان، بشرویه، زیرکوه و خوسف اشاره کرد.