باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار در جلسه بررسی آخرین وضعیت کریدور چابهار–زاهدان که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد؛ اظهار داشت: پروژه راهآهن چابهار–زاهدان بهعنوان یکی از طرحهای ملی کشور، طبق برنامهریزیهای انجامشده در مسیر تکمیل قرار دارد و بهرهبرداری از آن تا پایان سال جاری در دستور کار است.
وی تأکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، تکمیل پروژه راهآهن چابهار–زاهدان بهعنوان اولویت اصلی استان بهصورت مستمر دنبال شده و اکنون نیز موضوع راهآهن زاهدان–میلک در همین چارچوب و با رویکرد کارشناسی، بهطور جدی در حال پیگیری است.
استاندار افزود: با توجه به اهمیت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان، موضوع اتصال ریلی زاهدان–میلک مطرح شده و در حال حاضر پیگیریهای لازم برای بررسی ابعاد فنی، اجرایی و اقتصادی این پروژه در حال انجام است.
در ادامه جلسه، معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه زیرساختهای حملونقل گفت: توسعه شبکه ریلی و اتصال استانهای جنوبی و شرقی به شبکه سراسری، از اولویتهای دولت چهاردهم است.
محمدجعفر قائمپناه افزود: تکمیل راهآهن چابهار–زاهدان ظرفیت ترانزیتی کشور را ارتقا میدهد و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم میکند.