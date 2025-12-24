استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به قرار گرفتن پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان به مرحله بهره برداری نهایی، از آغاز پیگیری‌ها برای اجرای خط راه‌آهن زاهدان–میلک به‌عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه‌ای و مرزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران  جوان  _ منصور بیجار در جلسه بررسی آخرین وضعیت کریدور چابهار–زاهدان که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد؛ اظهار داشت: پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان به‌عنوان یکی از طرح‌های ملی کشور، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مسیر تکمیل قرار دارد و بهره‌برداری از آن تا پایان سال جاری در دستور کار است.

وی تأکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان به‌عنوان اولویت اصلی استان به‌صورت مستمر دنبال شده و اکنون نیز موضوع راه‌آهن زاهدان–میلک در همین چارچوب و با رویکرد کارشناسی، به‌طور جدی در حال پیگیری است.

استاندار افزود: با توجه به اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی استان، موضوع اتصال ریلی زاهدان–میلک مطرح شده و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای بررسی ابعاد فنی، اجرایی و اقتصادی این پروژه در حال انجام است.

 

در ادامه جلسه، معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: توسعه شبکه ریلی و اتصال استان‌های جنوبی و شرقی به شبکه سراسری، از اولویت‌های دولت چهاردهم است. 

 

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: تکمیل راه‌آهن چابهار–زاهدان ظرفیت ترانزیتی کشور را ارتقا می‌دهد و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم می‌کند.

برچسب ها: استانداری ، خط ریلی
خبرهای مرتبط
استاندار سیستان و بلوچستان:
راه آهن چابهار به زاهدان پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد دارد
استاندار سیستان و بلوچستان:
دولت چهاردهم متعهد به اتمام راه آهن چابهار تا پایان سال آینده است
سهم ۴۰ درصدی راه آهن یزد در جابجایی بار در جنوب شرق کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقیف ۲ فروند لنج حامل مواد مخدر و سوخت قاچاق در بندر چابهار
آغاز پیگیری‌ها برای اجرای خط راه‌آهن زاهدان–میلک
وجود ۹هزار راس دام سبک و سنگین در بزمان
ساخت ۲۴ کیلومتر دیگر بزرگراه در محور خاش-سراوان تا یک ماه آینده آغاز می‌شود
دستگیری عامل تیر اندازی کمتر از یک ساعت در زاهدان
کشف قریب به ۴۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
کشف قریب به ۴۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان
دستگیری عامل تیر اندازی کمتر از یک ساعت در زاهدان
وجود ۹هزار راس دام سبک و سنگین در بزمان
آغاز پیگیری‌ها برای اجرای خط راه‌آهن زاهدان–میلک
توقیف ۲ فروند لنج حامل مواد مخدر و سوخت قاچاق در بندر چابهار
ساخت ۲۴ کیلومتر دیگر بزرگراه در محور خاش-سراوان تا یک ماه آینده آغاز می‌شود
خسارت ۶۰۰ میلیارد ریالی باد و باران به شبکه توزیع برق سیستان و بلوچستان
نجات جان مادر باردار نوجوان و نوزادش از مرگ حتمی در زاهدان
زلزله چهار ریشتری سفید آبه سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت
کشف فرار مالیاتی ۱۰۰میلیاردی در زاهدان
۶۴ جایگاه در منطقه زاهدان دارای کارت اضطراری سوخت هستند