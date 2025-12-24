باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دلار آمریکا در حالی به سمت ثبت بدترین عملکرد سالانه خود در بیش از ۲۰ سال گذشته پیش می‌رود که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) فضای کافی برای ادامه کاهش نرخ بهره در سال آینده را دارد؛ این در حالی است که برخی دیگر از بانک‌های مرکزی جهان به سمت افزایش نرخ بهره حرکت می‌کنند.

کاهش ارزش دلار در معاملات آسیایی نیز ادامه یافت؛ چرا که حتی گزارش‌های مثبت از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا هم نتوانست انتظارات درباره نرخ بهره را تغییر دهد. این امر باعث شد سرمایه‌گذاران بر روی اعمال دو مرحله کاهش دیگر نرخ بهره در سال آینده میلادی حساب باز کنند.

«دیوید مریل»، کارشناس اقتصادی، می‌گوید انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دو کاهش دیگر به میزان ۲۵ واحد پایه اعمال کند تا نرخ بهره به محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد برسد. او معتقد است به دلیل کاهش نرخ تورم، ریسک‌ها همچنان متمایل به کاهش بیشتر نرخ بهره هستند.

شاخص دلار در برابر سبدی از ارز‌های معتبر به سطح ۹۷.۷۶۷ رسید که کمترین میزان در دو ماه و نیم گذشته است. دلار در مسیر ثبت یک خسارت سالانه حدود ۹.۹ درصدی قرار دارد که بزرگترین افت سالانه آن از سال ۲۰۰۳ تاکنون محسوب می‌شود.

دلار سال پرنوسانی را پشت سر گذاشت که متاثر از پیامد‌هایی مانند تعرفه‌های گمرکی اعمال شده توسط دونالد ترامپ که باعث بحران بی‌اعتمادی به دارایی‌های آمریکا شد، نگرانی‌های ناشی از افزایش نفوذ ترامپ بر فدرال رزرو و ایجاد تردید در مورد استقلال بانک مرکزی و رشد ارز‌های رقیب در برابر دلار بودها است.

در مقابل افت دلار،سایر ارز‌ها رکورد‌های جدیدی ثبت کردند؛ یورو به بالاترین سطح سه ماهه خود (۱.۱۸۰۶ دلار) رسید و با سود سالانه بیش از ۱۴ درصد، بهترین سال خود را از ۲۰۰۳ تجربه می‌کند. پوند استرلینگ به بالاترین سطح سه ماهه (۱.۳۵۳۱ دلار) رسید و سود سالانه بیش از ۸ درصد را ثبت کرد. دلار استرالیا و نیوزیلند نیز به ترتیب با ۸.۴ و ۴.۵ درصد رشد سالانه، در اوج‌های چندماهه خود معامله می‌شوند. در همین راستا ین ژاپن نیز با رشدی دوباره، به سطح ۱۵۵.۶۰ در برابر دلار رسید.

منبع: المیادین