جشنواره سیب به عنوان یکی از رویداد‌های محلی با هدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» و در چارچوب راهبرد «ساماندهی مقصد‌ها و مسیر‌های جدید گردشگری»، جشنواره سیب در سطح محلی در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. 

این جشنواره هرساله در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ شهریورماه برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه به شمار می‌آید. 

 تاریخ ثبت: ۰۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ 
 شماره ثبت: ۱۰۴۲۵۱۱۹۸ 
 سطح ثبت: محلی

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان



