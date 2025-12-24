شهروندان قم با تحویل پسماند خشک از طریق زیماند در طرح‌های خیریه مشارکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به راه‌اندازی پویش‌های مختلف در سامانه زیماند، اظهار کرد: این پویش‌ها با نگاه زیست‌محیطی و انسان‌دوستانه طراحی شده و به شهروندان امکان می‌دهد با تحویل پسماند خشک شامل پلاستیک، شیشه، کاغذ و فلزات در سامانه، امتیازات خود را به حمایت از طرح‌های خیریه اختصاص دهند.

وی از اجرای پویش «مهربانی با زیماند» در سامانه مشارکت شهروندی این سازمان خبر داد و افزود: هدف از اجرای این پویش ترویج سبک زندگی پایدار و مسئولانه، ایجاد بستری برای مشارکت اجتماعی بدون پرداخت نقدی و آشنایی شهروندان با فرآیندهای بازیافت و شفافیت زیست‌محیطی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با تأکید بر ارزش اجتماعی طرح خاطرنشان کرد: این پویش تنها درباره مدیریت پسماند نیست؛ درباره همدلی است؛هر بطری، هر برگه کاغذ و هر قوطی فلزی می‌تواند به ارزش انسانی تبدیل شود و لبخندی روی چهره‌ای بنشاند.

وی همچنین با اشاره به استقبال شهروندان، گفت: بسیاری از کاربران قدیمی زیماند به‌صورت داوطلبانه در این حرکت مردمی شرکت کرده‌اند.

میرابراهیمی درباره نحوه مشارکت در پویش مهربانی با زیماند افزود: کاربران می‌توانند وارد صفحه اصلی زیماند شده و آیکن نیکوکاری و گروه خیریه مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین در مسیر دوم، با ورود به آیکن مدیریت مالی و انتخاب وجه به دوستان زیماندی و وارد کردن شماره تلفن گروه خیریه، هر میزان مبلغ از کیف پول خود را انتقال دهند.

