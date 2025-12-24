باشگاه خبرنگاران جوان-علیرضا بافرانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با تشریح چارچوب‌ها و الزامات شهرداری قم در بازنگری طرح جامع شهری اظهارکرد: با توجه به تحولات جدید شهرنشینی و شکل‌گیری رویکرد‌های نوین در برنامه‌ریزی شهری، بازنگری در روش و محتوای طرح جامع شهری یک ضرورت است.

وی افزود: هدف از این بازنگری، دستیابی به طرح‌های اثربخش‌تر در هدایت و تنظیم فرآیند توسعه فضایی ـ کالبدی شهر‌ها و عبور از رویکرد‌های صرفاً کالبدی است.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به رویکرد جدید در تهیه طرح‌های جامع شهری خاطرنشان کرد: در چارچوب نوین برنامه‌ریزی، طرح جامع باید منطبق با الزامات و ملاحظات جدید شهری تدوین شود و از طرح‌های توسعه کالبدی به سمت طرح‌های یکپارچه توسعه فضایی حرکت کند؛ طرح‌هایی که مسئله‌محور، ظرفیت‌محور و زمینه‌گرا بوده و با مشارکت ذی‌نفعان و عاملان کلیدی تهیه می‌شود.

وی با تأکید بر الزامات قانونی موجود تصریح کرد: نگرش جدید به طرح جامع شهری، این طرح را به‌عنوان سند قانونی هدایت و کنترل توسعه فضایی شهر‌ها معرفی می‌کند که باید بر اساس قاعده «یک شهر ـ یک طرح و برنامه» تدوین شود و طرح‌های تفصیلی و موضعی ـ موضوعی نیز در همین چارچوب و به‌عنوان اسناد تکمیلی طرح جامع تعریف می‌شود.

بافرانی با اشاره به مهم‌ترین الزامات مورد نظر شهرداری قم در بازنگری طرح جامع شهری بیان داشت: توجه به سازوکار‌های اجرایی احکام برنامه‌ها، لحاظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی، محدودیت‌ها و چرخه آب و پدیده ریزگردها، توجه به شرایط خاص شهر قم از منظر تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از جمله محور‌های اصلی این بازنگری است.

وی گفت: تمرکززدایی و تقویت نهاد‌های محلی، برقراری تعادل در اجرای سیاست‌های توسعه با تأکید بر توسعه درونی، تدریجی و منفصل، توجه به ظرفیت‌پذیری جمعیت و برنامه‌ریزی مسکن و همچنین نقش نظام حمل‌ونقل یکپارچه در توسعه شهری با تأکید بر سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) از دیگر الزامات این طرح است.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم تاکید کرد: رعایت برابری حقوق شهروندی و تحقق عدالت فضایی ـ اجتماعی به‌عنوان یکی از اصول محوری، در بازنگری طرح جامع شهری قم به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.