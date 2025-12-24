سومین کلانتری منطقه ۸ تهران همزمان با یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه۸؛ سومین ساختمان کلانتری این منطقه با حضور مسئولان شهری و انتظامی افتتاح شد؛ مجموعهای که با هدف کاهش فاصله دسترسی شهروندان به خدمات انتظامی و پاسخ به نیازهای امنیتی محلات کرمان، لشکر، سبلان، وحیدیه، تسلیحات و وحیدیه طراحی و اجرا شده است.
فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ در آیین افتتاح ساختمان کلانتری سردار شهید اصغر شامی، با اشاره به اهمیت این پروژه در ساختار انتظامی-خدماتی منطقه گفت: این اقدام تحقق مطالبهای است که بیش از ۴۰ سال از سوی اهالی مردم این منطقه به ویژه ناحیه ۳ مشتمل بر ۶ محله صورت پذیرفته است.
وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش شد این نیاز دیرینه را به سرانجام برسانیم و امروز شاهد بهرهبرداری از یکی از مهمترین پروژههای انتظامی منطقه هستیم.
تنهایی تصریح کرد: تراکم بالای جمعیت در ناحیه ۳ (۱۷۰ هزار نفر) و فاصله زیاد این محدوده تا کلانتری ۱۲۷ نارمک، ضرورت ایجاد یک مجموعه انتظامی جدید را دوچندان کرده بود و این ساختمان نقش مهمی در افزایش احساس امنیت، کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای شهروندان و بهبود کیفیت خدمات انتظامی خواهد داشت.
شهردار منطقه۸ با اشاره به جزئیات این پروژهاحداثی، گفت: ساختمان کلانتری جدید در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع و در ۴ طبقه شامل سه طبقه روی زمین و یک طبقه منفی و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان تکمیل و تجهیز شده و اکنون آماده ارائه خدمات به شهروندان است که تحویل فرماندهی تهران بزرگ شد.
شهردار منطقه ۸ با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای انتظامی یکی از محورهای مهم دوره ششم مدیریت شهری است، اظهار کرد: این پروژه تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه گامی مهم در جهت ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و توزیع عادلانه خدمات در سطح منطقه محسوب میشود.
تنهایی در پایان خاطرنشان کرد: سردار شهید اصغر شامی که از شهدای انتظامی جنگ۱۲ روزه منطقه۸ است و امیدواریم به برکت نام این شهید والامقام و بهرهبرداری از این مجموعه، بخش قابلتوجهی از مشکلات دیرینه اهالی نظامآباد در حوزه دسترسی به خدمات انتظامی مرتفع و شاهد افزایش آرامش و امنیت در این محدوده باشیم.