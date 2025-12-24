باشگاه خبرنگاران جوان - «کوهپایه» با عبور آگاهانه از قالبهای مرسوم تلویزیونی و بدون حضور مجری، میکوشد فضایی صمیمی، امن و اختصاصی برای نوجوانان فراهم کند؛ فضایی که در آن گفتوگو در متن تجربه و زیست شکل میگیرد. این برنامه با هدف کاهش فاصله نسلی و تقویت ارتباط مستقیم نوجوانان با الگوهای قهرمانانه، امکان گفتوگویی بیواسطه میان نوجوانان و مهمانان را فراهم میآورد.
در این برنامه، نوجوانان در میانه مسیر هویتیابی خود، فرصت مییابند با چهرههایی از حوزهها و نگاههای گوناگون گفتوگو کنند؛ گفتوگویی که از دل آن، قهرمانان ملی، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، نه بهعنوان چهرهای دور از دسترس، بلکه بهمثابه الگویی قابل فهم و زیستپذیر بازشناسی میشوند. «کوهپایه» مسئله مقاومت و مکتب شهید سلیمانی را از زوایای متنوع فکری، فرهنگی و اجتماعی به بحث میگذارد و نوجوانان را به تأملی عمیقتر در معنای قهرمانی فرامیخواند.
مهمانان این مجموعه ۱۴ قسمتی، چهرههایی چون حجتالاسلام علیرضا پناهیان، حاج حسین یکتا، حجتالاسلام طباخیان، علی صدرینیا، فضه سادات حسینی، سرباز روح الله رضوی، حسین حق پناه ، محمد رسولی ، منصوره مصطفی زاده ، مریم آقا کثیری، حسین دهباشی ، امیر داسارگر، و دیگر فعالان حوزه نوجوانان هستند که هر یک، متناسب با تخصص و تجربه خود، بخشی از ابعاد مقاومت و زندگی قهرمانانه حاج قاسم سلیمانی را روایت و تبیین میکنند.
«کوهپایه» با رویکردی نوآورانه، تلاشی است برای ساختن پلی میان جهان نوجوان امروز و ارزشهای ماندگار جبهه مقاومت؛ پلی که نوجوان را نه صرفاً مخاطب، بلکه کنشگر گفتوگو و اندیشه میبیند.
این برنامه از شنبه ۶ دی ماه، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.