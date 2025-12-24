آزمون‌های پروانه کارگزاران گمرکی، سازمان راهداری و انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی در روز جمعه پنجم دی ماه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴، سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ و دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۵ دی‌ماه خبر داد.

عبدالرضا سیاره گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با شرکت ۹ هزار و ۸۴۶ متقاضی شامل ۳۲ درصد زن و ۶۸ درصد مرد در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی افزود: سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۲ هزار و ۱۲۲ متقاضی که ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد هستند در ۲ حوزه اصلی و ۳ حوزه فرعی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۸۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

سیاره درباره دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۶ هزار و ۵۷۹ متقاضی که شامل ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد است در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی درباره زمان انتشار کارت شرکت در این آزمون‌ها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق نشانی و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده توصیه کرد، برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب ها: آزمون استخدامی ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
پرونده ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ با ۵۵۲ هزار داوطلب بسته شد
جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات برگزاری سه آزمون استخدامی اعلام شد
شیر مدارس به دانش‌آموزان رسید/ سلامت و کیفیت تضمین شده است
عمره دانشجویی نقش مؤثری در شکل‌گیری بینش دینی جوانان دارد
کاظمی: توزیع شیر در مدارس ابتدایی تهران انجام شده است
دستیابی به فناوری ساخت لوله مغزی سیار توفیق بزرگی برای صنعت نفت کشور خواهد بود
ظفرقندی: سهم ارز دارویی افزایش می‌یابد
بی‌دردی زخم در افراد دیابتی نشانه خطر و پیشرفت آسیب عصبی است
قطع شربت تریاک، ۶۰۰ هزار بیمار را به حاشیه بحران اجتماعی می‌برد
شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴
کاظمی: توزیع شیر در مدارس ابتدایی تهران انجام شده است
ظفرقندی: سهم ارز دارویی افزایش می‌یابد
قطع شربت تریاک، ۶۰۰ هزار بیمار را به حاشیه بحران اجتماعی می‌برد
جزئیات برگزاری سه آزمون استخدامی اعلام شد
دستیابی به فناوری ساخت لوله مغزی سیار توفیق بزرگی برای صنعت نفت کشور خواهد بود
بی‌دردی زخم در افراد دیابتی نشانه خطر و پیشرفت آسیب عصبی است
عمره دانشجویی نقش مؤثری در شکل‌گیری بینش دینی جوانان دارد
شیر مدارس به دانش‌آموزان رسید/ سلامت و کیفیت تضمین شده است
تاریخ پرتاب فضاپیمای کرو دراگون به فضا مشخص شد
یک عادت روزانه که احتمال ابتلا به سرطان معده را تشدید می‌کند
یک کشف علمی که سرنوشتی هولناک را برای زمین پیش‌بینی کرده است! com
حمله هکری جدید علیه حساب‌های واتساپ بدون  شکستن رمزگذاری
خنده درمانی و فواید قلبی-عروقی و ایمنی آن
ساسونگ درصدد به چالش کشیدن اپل با یک گوشی تاشو و نمایشگر عریض
سازمان جهانی بهداشت شریک راهبردی ایران در حکمرانی سلامت است