باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴، سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ و دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۵ دی‌ماه خبر داد.

عبدالرضا سیاره گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با شرکت ۹ هزار و ۸۴۶ متقاضی شامل ۳۲ درصد زن و ۶۸ درصد مرد در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی افزود: سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۲ هزار و ۱۲۲ متقاضی که ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد هستند در ۲ حوزه اصلی و ۳ حوزه فرعی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۸۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

سیاره درباره دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۶ هزار و ۵۷۹ متقاضی که شامل ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد است در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی درباره زمان انتشار کارت شرکت در این آزمون‌ها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق نشانی و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده توصیه کرد، برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور