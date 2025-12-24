معاون شهردار تهران از بزرگترین تصفیه خانه شهرداری در جنوب غرب پایتخت بازدید و اقدامات تکمیلی به منظور توسعه ظرفیت آن را تسهیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاون شهردار تهران با همراهی شهردار منطقه ۱۹ پایتخت، از پروژه «تصفیه خانه خلیج فارس» در جنوب غرب تهران بازدید و اقدامات تکمیلی در حال انجام آن را بررسی و تسهیل کرد.

بر اساس گزارش آخرین وضعیت پروژه از سوی شهردار منطقه ۱۹، «ایستگاه پمپاژ»، «حوضچه‌های جدید» و «آزمایشگاه کیفیت پساب»، تا پایان سال جاری، به ظرفیت این تصفیه خانه شهرداری، افزوده می‌شود.

در جریان بازدید مذکور معاون شهردار تهران، توسعه زیرساخت‌های شهری به منظور «افزایش سهم پساب‌ها در آبیاری فضای سبز تهران» را نیاز مبرم شهر و از پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری برشمرد و از پشتیبانی مالی و اجرایی پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی آن خبر داد.

گفتنی است، تصفیه خانه خلیج فارس، واقع در جنوب بزرگراه آزادگان در قالب پنجاه و هفتمین پویش امید و افتخار، با حضور شهردار تهران، خردادماه ۱۴۰۲، به بهره‌برداری رسید و گام‌های تکمیلی این پروژه اثرگذار بر مدیریت منابع آب، کمتر از ۳ ماه آینده افتتاح می‌شود.

پروژه بزرگ مشارکتی در جنوب تهران اجرایی می‌شود
در بخش دیگری از بازدید اخیر، مدیران شهری ضمن بررسی موقعیت و ویژگی‌های زمین ۱۳ هکتاری شهرداری واقع در جنوب غرب تهران، درباره «احداث مجتمع تخصصی مرتبط با مأموریت‌های سازمان میادین میوه و تره بار» در محدوده مذکور، تبادل‌نظر کردند.

بر این اساس مقرر شد، به منظور مولدسازی این دارایی شهر، طرح مشارکتی مبتنی‌بر شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری، در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تعریف و اجرایی شود.
