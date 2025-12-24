سریال انیمیشن «نیلو و تی‌تی» محصول مرکز انیمیشن سوره، راهی آنتن شبکه پویا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال انیمیشن «نیلو و تی‌تی» به کارگردانی سیدعلی موسوی و تهیه‌کنندگی مصطفی خواجه نادری محصول مرکز انیمیشن سوره از سه‌شنبه ۲ دی ماه به صورت روزانه ساعت ۱۱:۳۰ و تکرار روز بعد ساعت ٩:٣٠ روی آنتن شبکه پویا می‌رود.

این سریال انیمیشن که در ۷۸ قسمت تولید شده‌، داستان نیلو دختر بچه سه ساله‌ای است که عاشق دایناسورهاست و همراه با پدر و مادرش زندگی می‌کند. او یک عروسک دایناسوری دارد که همیشه همراهش است. در هر قسمت دختر بچه با ماجرایی مواجه می‌شود و همراه با دایناسورش تی‌تی وارد دنیای خیالی خود می‌شود.

 «نیلو و تی تی» در قالب فانتزی در استودیو ایما تولید و توسط مرکز انیمیشن سوره برای کودکان خردسال تهیه شده است. در این اثر با استفاده از قوه تخیل کودک و جان‌بخشی به اشیا همچون عروسک ها سعی شده است حداکثر ارتباط بصری و ذهنی با مخاطب برقرار گردد.

برچسب ها: انیمیشن تلویزیونی ، فیلم و سریال
