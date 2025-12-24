دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش تولید برنج ایرانی، نیاز است که تا پایان سال ۶۰۰ هزارتن برنج به شرط تامین ارز برای تنظیم بازار وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج در نشست خبری امروز با بیان اینکه تاخیر در تامین ارز مورد نیاز چالش اصلی واردکنندگان در حوزه برنج وارداتی گفت: بنابر آمار سالانه ۳.۵ میلیون تن برنج نیاز بازار است که ۲ میلیون تن از محل تولید داخل و ۱.۵ میلیون تن از طریق واردات تامین می شود که از این آمار واردات برنج ۶۰ تا ۶۵ درصد سهم برنج هندی و ۳۵ تا ۴۰ درصد هم سهم برنج پاکستانی است. گفتنی است ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتن برنج توسط بازرگانی دولتی برای تأمین ذخایر استراتژیک وارد می شود.

به گفته وی، حجم واردات طی ۳ سال گذشته  نشان می دهد که در ۹ ماهه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۹ ماهه ۱۴۰۴ میزان واردات حدود ۳.۳ میلیون تن بود، در حالیکه باید ۴.۱ میلیون تن وارد می‌شد تا تمام نیاز بازار را پوشش می‌داد که این موضوع سبب شکاف قیمتی در بازار برنج شد.

خاکی با اشاره به تاثیر خشکسالی بر کاهش تولید برنج بیان کرد: امسال تولید داخل کمتر از ۲ میلیون تن است که باید برای تامین بازار ۱.۷ میلیون تن وارد شود. بنابراین، نیاز است تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد بازار کشور شود.

دبیرانجمن واردکنندگان برنج با اشاره به شروع التهاب بازار برنج از شهریور امسال، بیان کرد: التهاب بازار ناشی از تغییر در روند توزیع بود که از شهریور ماه توزیع برنج بر عهده شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفت، در حالیکه بازار برنج هندی تا شهریور بسیار آرام بود.

وی ادامه داد: افزایش تقاضا در بازار زمینه ساز بالا رفتن نرخ برنج ایرانی شد زیرا تامین برنج متناسب با نیاز بازار موجب تعادل قیمتی در این محصول استراتژیک می‌شود. درحالیکه نرخ برنج ایرانی افزایش زیادی بدلیل آمار اشتباه تولید تجربه کرد.

خاکی با بیان اینکه مسئله اصلی چالش فعلی بازار برنج تامین ارز است، گفت: برنج وارداتی از بهمن ترخیص و در بازار توزیع و به مصرف رسیده است، درحالیکه ارز آن تامین نشده و انباشت مطالبات به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است. براین اساس  تاجر پاکستانی به دلیل این تاخیر در تخصیص ارز، تمایلی به همکاری با بازرگان ایرانی ندارد زیرا برای این تجار، تجارت با ایران ریسک بالایی دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: قرار بود ۲۲۷ میلیون یورو برای مطالبات بهمن و اسفند داده شود که تاکنون مبلغی پرداخت نشده است، درحالیکه برای تنظیم بازار نیاز است که تا پایان سال ۶۰۰ هزارتن برنج وارد شود.

