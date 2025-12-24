در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوره جدید مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (از ۲۴ دی ۱۴۰۳)، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دستور کار قرار گرفت تا جایی که امروز بیش از ۵۳۹ پرونده مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات از طریق وب سایت شرکت به آدرس WWW.TANAVAR.IR در دسترس عموم قرار گرفته است.

از جمله اطلاعات منتشر شده می‌توان به مصوبات مجمع، قرارداد‌های جاری و عمرانی، معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری، لیست صورت‌های مالی، لیست درآمد‌ها و هزینه ها، احکام قضایی، آئین نامه مالی شرکت و ... اشاره کرد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ سی و یکم مرداد هشتاد و هشت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد.