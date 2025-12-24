در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوره جدید مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (از ۲۴ دی ۱۴۰۳)، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دستور کار قرار گرفت تا جایی که امروز بیش از ۵۳۹ پرونده مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات از طریق وب سایت شرکت به آدرس WWW.TANAVAR.IR در دسترس عموم قرار گرفته است. 

از جمله اطلاعات منتشر شده می‌توان به مصوبات مجمع، قرارداد‌های جاری و عمرانی، معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری، لیست صورت‌های مالی، لیست درآمد‌ها و هزینه ها، احکام قضایی، آئین نامه مالی شرکت و ... اشاره کرد. 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ سی و یکم مرداد هشتاد و هشت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده‌های سازمان‌های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد.

برچسب ها: توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، دسترسی آزاد به اطلاعات
خبرهای مرتبط
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
در نامه‌ای به معاونان، مدیران ستادی و مجموعه‌های تابعه
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
آخرین اخبار
علی پاکدامن رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
اعتراض تراکتور در کمیته استیناف رد شد
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شد
مهاجم مد نظر ایرانی‌ها رکورد جدیدی ثبت کرد
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فیفا محرومیت باشگاه رونالدو را لغو کرد
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
مدال‌آور کشتی جهان: گفتند مدرک پزشکی هم بیاوری قبول نمی‌کنیم
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
نابغه تنیس روی میز ایران به سپاهان پیوست
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
گزینه‌های اردوی خارجی پرسپولیس مشخص شدند
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
پیروزی مقتدرانه مانه و یاران در اولین بازی
ساپینتو: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ هنوز تسلیم نشده‌ایم
جلسه اینترنتی فیفا با قلعه نویی، کاناوارو و لوپتگی