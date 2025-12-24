باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود کاویانی با اشاره به رویکرد معاونت صدا در ایام اعتکاف گفت: امسال تلاش شده است اعتکاف صرفاً بهعنوان یک مناسک عبادی بازتاب داده نشود، بلکه بهمثابه یک تجربه عمیق تربیتی، هویتی و اجتماعی، بهویژه برای نسل نوجوان و جوان، مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتکاف دانشجویی و دانشآموزی از محورهای اصلی برنامهسازی امسال است، افزود: اعزام گزارشگران به دانشگاهها و مساجدی که میزبان این آیین معنوی هستند، در اولویت قرار گرفته است. دانشگاههایی مانند تهران، امیرکبیر، الزهرا و علامه طباطبایی و همچنین مساجد فعال در حوزه اعتکاف نوجوانان، بهصورت میدانی پوشش داده میشوند و گفتوگو با معتکفان جوان، بازتابدهنده انگیزهها، دغدغهها و تجربههای معنوی آنان خواهد بود.
دبیر شورای تخصصی معارف، حضور میدانی شبکهها را از نقاط قوت برنامههای امسال دانست و تصریح کرد: رادیو معارف و رادیو قرآن حضور فعال و مستمر در مساجد محل برگزاری اعتکاف دارند و با ارتباطهای زنده، گفتوگو با معتکفان و انعکاس فضای معنوی مراسم، حالوهوای اعتکاف را به مخاطبان منتقل میکنند.
به گفته وی، رادیو قرآن علاوه بر این، پوشش کرسیهای تلاوت قرآن کریم را در ایام اعتکاف بر عهده دارد تا پیوند این آیین با انس قرآنی پررنگتر شود.
کاویانی با اشاره به برنامههای تحلیلی و تبیینی افزود: تولید برنامههای مجلهای با تمرکز بر اهمیت، فلسفه و کارکردهای فردی و اجتماعی اعتکاف از دیگر محورهای اصلی امسال است. این برنامهها بهصورت ترکیبی و با بهرهگیری از گفتوگوهای کارشناسی، گزارشهای میدانی، روایتهای کوتاه از تجربه معتکفان و بخشهای معرفتی طراحی شدهاند و تلاش میکنند به پرسشهای نسل جوان درباره چرایی اعتکاف پاسخ دهند.
وی همچنین برنامههای اذانگاهی را از بخشهای اثرگذار این ایام دانست و گفت: بسیاری از اذانگاهیها با حضور در میان معتکفان و از داخل مساجد پخش میشوند و لحظات ناب بندگی، دعا، سکوت و ارتباط عاشقانه با خداوند را برای شنوندگان روایت میکنند؛ فضایی که حتی مخاطبان دور از محل اعتکاف نیز میتوانند خود را در متن این آیین معنوی احساس کنند.
دبیر شورای تخصصی معارف درباره پوشش مناسک ویژه اعتکاف اظهار کرد: پخش اعمال و دعای امداوود از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها از رادیو معارف و همچنین پخش این اعمال از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام از رادیو قرآن تدارک دیده شده است تا مخاطبان سراسر کشور در این اعمال شاخص سهیم باشند.
کاویانی با اشاره به ویژهبرنامههای سایر شبکههای رادیویی گفت: تقریباً همه شبکهها متناسب با مأموریت خود به موضوع اعتکاف پرداختهاند. در رادیو جوان تمرکز بر اعتکاف جوانان و دانشجویان و روایتهای صمیمی از تجربه اولین اعتکاف است. رادیو ایران با نگاهی ملی و تحلیلی، در برنامههایی مانند «راه شب» به فلسفه، پیشینه و آثار اجتماعی اعتکاف میپردازد. رادیو فرهنگ ابعاد فرهنگی اعتکاف و پیوند آن با فرهنگ دینی مردم را مورد توجه قرار داده و رادیو تهران با توجه به گستردگی اعتکاف در پایتخت، حضور میدانی پررنگی در مساجد و دانشگاهها دارد و اذانگاهیها را از میان معتکفان پخش میکند.
وی افزود: حتی رادیو ورزش نیز متناسب با مخاطب خود، از منظر آرامش روانی، خودکنترلی و نقش معنویت در سبک زندگی ورزشکاران به اهمیت و فلسفه اعتکاف پرداخته و کانال ورزش بانوان نیز در برنامههایی همچون «بانوی ایرانی»، «گلخانه» و ویژهبرنامه «قهرمان من» به این موضوع توجه خواهد داشت.
دبیر شورای تخصصی معارف در پایان ابراز امیدواری کرد: با این حضور میدانی گسترده، تولید برنامههای مجلهای تبیینی و تمرکز ویژه بر اعتکاف دانشجویی و دانشآموزی، رادیو بتواند فضای معنوی اعتکاف و پیامهای عمیق ماه رجب را به خانهها و دلهای مردم منتقل کرده و سهم مؤثری در تعمیق معارف دینی ایفا کند.