عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول ۷ سوال ملی از وزرای علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، دادگستری و کشاورزی در جلسه علنی مجلس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (سوم دی ماه) مجلس اعلام وصول ۷ سوالی ملی را قرائت کرد که بر اساس آن سوال ملی هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و صفیآباد و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور اعلام وصول شد.
همچنین سوال ملی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد و دیگر حوزهها، از وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات انجامشده در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه و سوال ملی عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، از وزیر آموزش و پرورش درخصوص وضعیت نامناسب مدیریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام وصول شد.
جباری در ادامه افزود: ۲ سوال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلا و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم اجرای مصوبات افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دلیل تعلیق حکم فرد اهانتکننده به قرآن، شهید سلیمانی و مقدسات ادیان الهی اعلام وصول میشود.
وی خاطرنشان کرد: سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار، از وزیر دادگستری درخصوص علت اجرا نشدن قانون اعاده اموال نامشروع و سوال ملی مجید نصیرپور از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی به تفکیک محصول و شرکتهای متقاضی اعلام وصول میشود.
