عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول ۷ سوال ملی از وزرای علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، دادگستری و کشاورزی در جلسه علنی مجلس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (سوم دی ماه) مجلس اعلام وصول ۷ سوالی ملی را قرائت کرد که بر اساس آن سوال ملی هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و صفی‌آباد و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد و دیگر حوزه‌ها، از وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های جهان، به ویژه کشور‌های همسایه و سوال ملی عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، از وزیر آموزش و پرورش درخصوص وضعیت نامناسب مدیریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام وصول شد.

جباری در ادامه افزود: ۲ سوال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلا و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم اجرای مصوبات افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دلیل تعلیق حکم فرد اهانت‌کننده به قرآن، شهید سلیمانی و مقدسات ادیان الهی اعلام وصول می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار، از وزیر دادگستری درخصوص علت اجرا نشدن قانون اعاده اموال نامشروع و سوال ملی مجید نصیرپور از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص میزان ثبت سفارش کالا‌های اساسی به تفکیک محصول و شرکت‌های متقاضی اعلام وصول می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صحن علنی مجلس ، سوال از وزرا
خبرهای مرتبط
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
با تصویب مجلس؛
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
آخرین اخبار
عارف: راهبرد اصلی بنیاد شهید پرهیز از تصدی‌گری باشد
۵ هزار پست مدیریتی کشور در اختیار زنان است
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد