تیم برتر سهند نماینده شهرستان اسکو به مرحله بعدی مسابقات والیبال لیگ دسته دو بانوان کشور صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -میرسردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو مسابقات والیبال لیگ دسته دو بانوان کشور در دور رفت با شرکت ۵۳ تیم که از بیست ویکم آذر ماه به میزبانیی استان مازندران و شهر میانرود برگزار شد پایان یافت و تیم برتر سهند نماینده شهرستان اسکو به مرحله بعدی مسابقات والیبال لیگ دسته دو بانوان کشور صعود کرد.

وی گفت:نمایندگان استان و شهرستان اسکو در این بازی ها در دور مقدماتی و در گروه C با تیم‌های ذوالفقار نکا، شهدای جویبار، کاسپین محمودآباد، انرژی نوین میانرود، خانه والیبال بابلسر، آلتیمای گیلان و شهرداری اردبیل هم گروه بودند که تیم برتر سهند شهرستان اسکو به مربیگری سهیلا مهتری توانست در مجموع هشت بازی با پنج برد و سه باخت جایگاه چهارم دور رفت این مسابقات را کسب نماید و به مرحله بعدی مسابقات صعود کند.

برچسب ها: اداره ورزش و جوانان ، مسابقات والیبال
صعود تیم برتر سهند به مرحله بعدی مسابقات والیبال
