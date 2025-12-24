سخنگوی وزارت امور خارجه، سقوط هواپیمای حامل فرمانده ارتش لیبی و جان‌باختن وی را به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به حادثه تاسف‌بار سقوط هواپیمای حامل ارتشبد «محمد الحداد» رئیس ستاد کل ارتش دولت وحدت ملی لیبی در ترکیه، که منجر به جان‌باختن وی و هیات همراه شد، این حادثه را به دولت و ملت لیبی تسلیت گفت و با بازماندگان ابراز همدردی کرد.

هواپیمای حامل فرمانده ارتش لیبی بامداد امروز در مسیر بازگشت از آنکارا به طرابلس دچار سانحه شد و همه سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای رسمی خبر درگذشت تیمسار «محمد الحداد» رئیس ستاد ارتش این کشور و چهار تن از همراهان وی را در پی سقوط یک هواپیمای اختصاصی در نزدیکی آنکارا اعلام کرد.

برچسب ها: لیبی ، سخنگوی وزارت امور خارجه
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد