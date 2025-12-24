باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از وقفنامه موقوفات مسجد توفیق حضرت آیتالله العظمی کوهستانی (ره) شهرستان نکا با حضور جمعی از مومنین و نمازگزاران این شهرستان، امام جمعه نکا، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، فرماندار نکا و مدیران ادارات اجرایی این شهرستان در مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) برگزار شد.
حجتالاسلام حیدریجناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با حضور امام جمعه نکا و هیأت امنا مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) از قسمتهای مختلف این مسجد و پروژه عمرانی تجاری، خدماتی و درمانی در حال احداث آن بازدید کرد.
موقوفات مسجد توفیق نکا برای آیندگان ثبت شد
آیتالله روحالله بیانی امام جماعت و از بانیان وقف مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) نکا در این مراسم، گفت: بسیاری از بقاع متبرکه در کشور وجود دارد که دارای بانی هستند و با احداث تکیه و مسجد این کار خیر انجام شد، اما گاهی سند وجود ندارد.
او افزود: این مکان مقدس با پیشینه تاریخی در زمان طاغوت، آقاجان کوهستانی به عنوان یک روحانی تصمیم سرمایه گذار آقای ابراهیم عرب را تغییر داد و این بنا از سینما به مسجد تغییر کاربری پیدا کرد و در برابر طاغوت قد علم کرد.
آیتالله بیانی گفت: سال ۱۳۴۱ این بنا تبدیل به مسجد شد و سندیت وجود نداشت و فقط یک برگ از روزنامه ندای حق وجود دارد و اکنون توفیق ایجاد شد تا اکنون این سند به عنوان وقف نامه تنظیم شود تا برای آیندگان بماند.
او با بیان اینکه اوقاف برای حفظ موقوفات دغدغه دارد که قدردانی داریم، افزود: اوقاف باید در اجرای نیت این موقوفه نظارت داشته باشد تا در آینده خدای نکرده انحرافی در آن صورت نگیرد.
امام جماعت مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) نکا گفت: این مسجد باید به پایگاه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهر تبدیل شود و به جامعه خدمت رسانی کند.
موقوفه مسجد توفیق نکا از موقوفات شاخص کشور است
حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران هم در سخنانی با اشاره به وقف در مازندران، گفت: بیش از ۸۰۰ موقوفه مازندران غیر متصرفی است و مدیریت آن با اوقاف نیست بلکه با اشخاص است.
او افزود: موقوفه مسجد توفیق حضرت آیتالله العظمی کوهستانی (ره) دارای پیشینه تاریخی است و حضرت آیت الله کوهستانی (ره) در آن به اقامه نماز پرداخت و این بنا با کمک مردم و خیرین و آیتالله بیانی خریداری و وقف شده که جای قدردانی دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: بسیاری از روستاها و مناطق محروم در این استان موقوفاتی برای عزاداری اهل بیت (ع) دارند که اگر این موقوفات نبود شاید عزاداریها با این قوت و اهمیت ادامه پیدا نمیکرد.
حجت الاسلام حیدری جناسمی این موقوفه را ضامن اجرایی برای ماندگار شدن شعائر دینی دانست و اظهار امیدواری کرد در سالهای آینده شاهد افزایش موقوفات برای توسعه شعائر دینی در استان باشیم و همه ما در راستای واقف باشیم، تلاش کنیم.
او افزود: این موقوفه شامل مسجد، واحد تجاری، پزشکی و فرهنگی است و عواید حاصل از آن برای امور فرهنگی همین مسجد هزینه میشود که یکی از موقوفات شاخص کشور به شمار میرود.
قدردانی امام جمعه نکا از ثبت موقوفات مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره)
حجتالاسلام محمد صادق محمدی لایینی امام جمعه نکا هم در سخنانی گفت: از زمان رسول اکرم (س) موضوع وقف مطرح بود. حضرت علی (ع) چاههای متعددی را احداث کرد و وقف نمود. وقف، صدقه جاریه و ماندگار است. ائمه معصومین به وقف اهمیت ویژهای میدادند. از نظر امامان معصوم، چیزهایی که مربوط به ماست، سه چیز است: یکی آنچه که میخوریم، دیگر آنچه میپوشیم و سوم، آنچه را برای آخرت ذخیره کردیم. غیر از این، هر چه داریم مال ما نیست بلکه مال وارث است.
او افزود: وقف یک سنت ماندگار دینی است. ثواب وقف، لحظه به لحظه به واقف میرسد گرچه صدها و هزاران سال از مرگ او گذشته باشد.
امام جمعه نکا گفت: وقف، بذل و انفاق یک کار خدایی است. وقتی خدا میبیند بنده اش کار خدایی میکند، او هم مالش را زیاد میکند.
ارزش ۷۰۰ میلیارد تومانی موقوفات مسجد توفیق نکا
حجتالاسلام اسماعیل مهری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا در حاشیه این بازدید، گفت: موقوفات مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) حدود هزار و ۵۰ مترمربع مساحت دارد که ازش تقریبی آن ۷۰۰ میلیارد تومان براورد شده است.
او افزود: موقوفه مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) با کمک مردم، بازاریان، خیرین و آیتالله بیانی خریداری و وقف شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا با اشاره به اینکه نیت موقوفات مسجد توفیق آیتالله کوهستانی (ره) برای هزینههای جاری همین مسجد و برنامههای فرهنگی مذهبی در آن است، گفت: تولیت این موقوفه در حال حاضر با آیتالله بیانی است و اداره اوقاف بر اجرای امینانه آن برابر نیت نظارت میکند.
