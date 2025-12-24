معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت نوشت؛ بخشی از پرونده‌های اجتماعی و جنایی که امروز در پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ریشه در اعتماد ناآگاهانه در فضای مجازی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در یادداشتی نوشت؛ در سال‌های اخیر، تغییر سبک زندگی و گسترش شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و در عین حال تهدیدهای جدیدی را به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان ایجاد کرده است. متأسفانه بخشی از پرونده‌های اجتماعی و جنایی که امروز در پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ریشه در اعتماد ناآگاهانه در فضای مجازی دارد.

در بسیاری از این پرونده‌ها، افراد سودجو با هویت‌های جعلی، عناوین فریبنده و وعده‌های حمایتی یا شغلی، اعتماد قربانیان، به‌ویژه نوجوانان آسیب‌پذیر را جلب کرده و زمینه وقوع آسیب‌های جدی روحی، جسمی و اجتماعی را فراهم می‌کنند. نکته نگران‌کننده این است که اغلب قربانیان، پیش از وقوع حادثه، هیچ شناخت واقعی از طرف مقابل نداشته‌اند و روابط صرفاً بر پایه پیام‌ها و ادعاهای غیرواقعی شکل گرفته است.

بررسی‌های تخصصی پلیس نشان می‌دهد فرار از منزل، قطع ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان، نبود آموزش مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای کافی، از مهم‌ترین عوامل افزایش آسیب‌پذیری نوجوانان در برابر چنین تهدیدهایی است. این موضوع نشان می‌دهد پیشگیری، صرفاً وظیفه پلیس نیست و نیازمند همراهی خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی است.

از خانواده‌ها انتظار می‌رود با گفت‌وگوی مستمر، بدون تنش و مبتنی بر اعتماد، ارتباط خود را با فرزندان تقویت کرده و نسبت به نوع روابط آن‌ها در فضای مجازی حساسیت آگاهانه داشته باشند. نوجوانان نیز باید بدانند هیچ‌گونه کمک واقعی، بدون شناخت حضوری، مدارک مشخص و مسیرهای قانونی قابل اعتماد نیست.
پلیس آگاهی با بهره‌گیری از توان تخصصی، خود را متعهد به پیگیری قاطع مجرمان و حمایت از بزه‌دیدگان می‌داند، اما تأکید می‌شود که پیشگیری آگاهانه، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

امید است با افزایش آگاهی عمومی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم.

برچسب ها: فضای مجازی ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
آشنایی در فضای مجازی زمینه‌ساز آزار دختر نوجوان شد
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تخریب خانه امین‌لشکر متوقف شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
آشنایی در فضای مجازی زمینه‌ساز آزار دختر نوجوان شد
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
هشدار جدی به خانواده‌ها درباره اعتماد در فضای مجازی
تداوم آلودگی هوا در تهران
آخرین اخبار
آمار پرونده‌هایی که در کلانتری به سازش ختم می‌شوند + فیلم
توسعه قطار‌های حومه‌ای با مشارکت دولت و بخش خصوصی دنبال می‌شود
بازدید سردار رادان از آکادمی پلیس تاجیکستان
سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت احوال؛ ترسیم نقشه راه حکمرانی داده هویتی در کشور
اربعین، انقلاب انسان‌ساز و زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی است
میدری: عدالت شغلی نقطه شروع خلق ثروت است
اعلام آخرین وضعیت دسترسی مکانیزه ایستگاه‌های متروی تهران
قاضی حسین زاده: دولت آمریکا نقشی غیرقابل انکار درحمایت از رژیم بعث داشته است
هشدار جدی به خانواده‌ها درباره اعتماد در فضای مجازی
تخریب خانه امین‌لشکر متوقف شد
آشنایی در فضای مجازی زمینه‌ساز آزار دختر نوجوان شد
ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های مدیریت شهری
ظرفیت تصفیه خانه خلیج فارس توسعه می‌یابد/ بهره‌برداری از تجهیزات تکمیلی تا پایان سال
افتتاح سومین کلانتری منطقه ۸ / پایان انتظار ۴۰ ساله شهروندان
بنیاد علوی؛ همراه جدی نهضت مدرسه‌سازی کشور
اختلالات روانی در مهاجران؛ افزایش دو تا سه‌برابری خطر
آمارهای متناقض اجتماعی، سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی را دچار اختلال کرده است
۱۰۰ میلیون پرونده قضایی بی‌نام‌شده در اختیار پژوهشگران قرار گرفت
تکمیل صددرصدی پروژه نفرآباد؛ بهره‌برداری در دهه فجر
حضور ۳۰ هزار دانشجوی هنر و معماری، فرصتی برای تحول فرهنگی در شهر است
پیشگیری هوشمند از وقوع جرم با سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص»
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش پیدا کرده و برای آن ضمانت داشته باشیم
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تداوم آلودگی هوا در تهران