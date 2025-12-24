باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در یادداشتی نوشت؛ در سالهای اخیر، تغییر سبک زندگی و گسترش شبکههای اجتماعی، فرصتها و در عین حال تهدیدهای جدیدی را بهویژه برای نوجوانان و جوانان ایجاد کرده است. متأسفانه بخشی از پروندههای اجتماعی و جنایی که امروز در پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار میگیرد، ریشه در اعتماد ناآگاهانه در فضای مجازی دارد.
در بسیاری از این پروندهها، افراد سودجو با هویتهای جعلی، عناوین فریبنده و وعدههای حمایتی یا شغلی، اعتماد قربانیان، بهویژه نوجوانان آسیبپذیر را جلب کرده و زمینه وقوع آسیبهای جدی روحی، جسمی و اجتماعی را فراهم میکنند. نکته نگرانکننده این است که اغلب قربانیان، پیش از وقوع حادثه، هیچ شناخت واقعی از طرف مقابل نداشتهاند و روابط صرفاً بر پایه پیامها و ادعاهای غیرواقعی شکل گرفته است.
بررسیهای تخصصی پلیس نشان میدهد فرار از منزل، قطع ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان، نبود آموزش مهارتهای زندگی و سواد رسانهای کافی، از مهمترین عوامل افزایش آسیبپذیری نوجوانان در برابر چنین تهدیدهایی است. این موضوع نشان میدهد پیشگیری، صرفاً وظیفه پلیس نیست و نیازمند همراهی خانوادهها، مدارس و نهادهای فرهنگی است.
از خانوادهها انتظار میرود با گفتوگوی مستمر، بدون تنش و مبتنی بر اعتماد، ارتباط خود را با فرزندان تقویت کرده و نسبت به نوع روابط آنها در فضای مجازی حساسیت آگاهانه داشته باشند. نوجوانان نیز باید بدانند هیچگونه کمک واقعی، بدون شناخت حضوری، مدارک مشخص و مسیرهای قانونی قابل اعتماد نیست.
پلیس آگاهی با بهرهگیری از توان تخصصی، خود را متعهد به پیگیری قاطع مجرمان و حمایت از بزهدیدگان میداند، اما تأکید میشود که پیشگیری آگاهانه، مؤثرترین و کمهزینهترین راه کاهش آسیبهای اجتماعی است.
امید است با افزایش آگاهی عمومی و همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول، شاهد کاهش چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم.