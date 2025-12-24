کمیته استیناف رای خود را در خصوص اعتراض باشگاه تراکتور تبریز صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در خصوص اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به دستور موقت صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن ۱- اکبر فرهمند ۲- علی حسامی ۳-سجاد لیقوانی ۴- بابک خوش زبان ۵-حبیب آرزومند ۶-جبرئیل غنی ۷- اسد نوتاج به عنوان مشوقین منتسب به تیم تراکتور به جهت مشارکت در توهین و استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان تیم پرسپولیس در مسابقه جام حذفی مستنداً به ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطلاع ثانوی از حضور در محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور محروم شده‌اند نظر به ملاحظه محتویات پرونده و گزارشات واصله منعکس در پرونده و توجهاً به اوضاع و احوال حاکم بر اقدامات نامبردگان در ارتکاب سایر تخلفات از سوی تماشاگران تیم تراکتور و اینکه معترض دلایل ومدارک متقنی که مبین نقض دستور موقت را نماید ارائه نکرده است لذا مستنداً به ماده ۱۰۰ همان مقررات ضمن رد اعتراض، دستور موقت عیناً تائید و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

برچسب ها: باشگاه تراکتور ، کمیته استیناف فوتبال
