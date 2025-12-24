باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امروز چهارشنبه در سومین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز در دانشگاه مازندران، گفت: استفاده از فناوریهای نو ظهور همانند هوش مصنوعی برای توسعه صنایع در آینده بسیار ضروری است و این مهم از اولویتهای مهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع محسوب میشود.
او افزود: الگو گیری از کشورهای توسعه یافته علتی برای شکل گیری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
مقیمی گفت: توسعه صنایع مادر، نوسازی و بازسازی صنایع، توسعه زنجیرهها مربوط به صنایع و بهره مندی از ظزفیت هوش مصنوعی از جمله وظیفههای سازمان است که در این مسیر گامهای موثری برداشته شد.
او به اجرای پروژههایی در توسعه صنایع سبز اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی در ناوگان حمل و نقل، نوسازی و بازسازی در صنایع، شتابدهی به توسعه صنایع پیشرفته و پیشران و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از آن جمله این موارد است.
معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز به عنوان یکی از چالشهای مهم در کشور محسوب میشود، ادامه داد: در زمینه محیط زیست، کاهش مصرف و صرفهجویی، فارغ از بحثهای مدیریتی بر اساس آموزههای دینی باید استفاده بهینه از منابع را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم با بهره گیری از دانش بومی و توانمندیهای داخلی در حوزه منابع انسانی و سختافزاری به اهدافی که در برنامههای مختلف توسعه داریم، دست پیدا کنیم.
مقیمی گفت: همه تلاشها بر آن است تا با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و برگزاری همایشهای تخصصی در تحقق برنامهها موفق عمل کنیم.
ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران در این همایش گفت: پیشرفت اقتصادی یکی از آرزوهای بزرگ هر کشور و دولت است چرا که رشد اقتصادی در کیفیت مادی زندگی در هر کشوری به شدت موثر است.
او افزود: افسارگسیختگیهایی که در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفت، تواناییهای نسل آینده را در استفاده از منابع رشد اقتصادی به خطر انداخت و بعدها، ابعاد دیگر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم به رشد اقتصادی اضافه شد و مفهوم توسعه در کنار رشد اقتصادی مطرح شد.
دکتر صالحی عمران با اشاره به این که یکی از نتایج رشد اقتصادی و صنعتیشدن آن است که آرامش را از بشر گرفت و رشد اقتصادی و صنعتی، موجب آلودگیهای محیط زیست، آب، خاک و هوا شد، گفت: اگر قرار باشد رشد اقتصادی و رشد صنعتی انجام پذیرد نباید پایداری انسان و موجودات زنده را زیر سوال برد به همین دلیل، مفهوم توسعه پایدار مطرح شد که در آن توجه به محیط زیست و آینده، وجه مهم این مفهوم است.
نماینده وزیر علوم در استان مازندران، با بیان اهمیت کاربرد مفهوم توسعه پایدار در محافل علمی، اجرایی و دولتی، افزود: در محیطهای علمی و همایشها، صحبت از دانشگاه سبز، صنعت سبز، اقتصاد سبز و است در محیطهای اجرایی بخشهای خصوصی و دولتی، اگر قرار باشد صنعت کشاورزی و خدماتی باعث رشد باشند، از فرایندتولید تا مصرف باید سبز باشد.
صالحی عمران با تاکید بر نقش نیروی انسانی در ایجاد توسعه پایدار گفت: مهمترین عامل در ایجاد توسعه پایدار، سرمایه انسانی استو نظامهای آموزشی میتوانند در این زمینه موثر باشند و همانگونه که برای رشد اقتصادی، نیاز به نیروی کار ماهر داریم، برای توسعه پایدار هم مهارتها، خیلی مهم است.
رئیس دانشگاه مازندران افزود: نیروی انسانی باید شایستگیهایی داشته باشند، هم دانش سبز، هم مهارت سبز و از همه مهمتر دارای نگرش سبز باشد.
منبع:ایرنا