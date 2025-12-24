عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: ارزش افزوده واردات به ۱۰ درصد افزایش یافته است که اصلاح آن به یک درصد راهکاری برای تنظیم بازار محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  شجاع برزگر عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج در نشست خبری گفت: بنابر آمار در فروردین ماه امسال ۸۵ هزارتن، اردیبهشت ۱۷۳ هزارتن، خرداد ۲۲۵ هزارتن، تیر ۱۰۰ هزارتن، مرداد ۱۳۹ هزارتن، شهریور ۱۰۰ هزارتن، مهر ۶۰ هزارتن، آبان ۵۰ هزارتن و آذر ۵۰ هزارتن برنج از گمرکات کشور ترخیص شدند.

به گفته وی، تاخیر در تامین ارز اعتبار بین‌المللی ایرانی را نزد تاجر خارجی از بین برده و این سبب شده تا آنها بارها را به مقصد بندر ایران ارسال نکنند.

برزگر ادامه داد: بازرگانان اعلام کرده‌اند برنج را به مقصد بندر جبل‌علی دوبی ارسال می‌کنند و از این بندر با پرداخت ارز، مجدد به مقصد ایران ارسال خواهد شد و این تغییر منجر به افزایش هزینه‌ها و خروج ارز بیشتر از کشور می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج افزود: انجمن واردکنندگان برنج به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است، سهمیه بندی برنج را حذف کند تا تامین کالا به شکل مستمر ادامه پیدا کند؛ ضمن اینکه ارز بیشتری از کشور به دلیل ارسال محموله به بندر جبل‌علی خارج نشود.

وی با تاکید بر اصلاح ارزش افزوده مالیات بیان کرد: انتظار ما برآن است که ارزش افزوده به یک درصد کاهش یابد تا حدی قیمت تعدیل شود، چنانچه تا پایان سال مجوز واردات ۶۰۰ هزار تن برنج صادر شود برای تامین بازار ماه مبارک رمضان و شب عید مشکلی نخواهیم داشت.

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: قیمت برنج وارداتی از این به بعد به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان و نوسان نرخ ارز تالار دوم شناور می‌شود اما اگر دلار با قیمت ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود قیمت برنج پاکستانی درجه یک (برنج سفید) هر کیلو گرم ۱۸۵ هزار تومان و برنج هندی بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان خواهد بود.

