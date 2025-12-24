باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم پناه در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۳ دی ماه هیات دولت در پاسخ به سوالی درخصوص اخبار و شایعات مربوط به حمله احتمالی رژیم اسراییل به کشورمان گفت: ان شاءالله که حمله‌ای به کشور صورت نمی‌گیرد، اما درصورت تکرار اشتباه از سوی این رژیم، آمادگی کاملی برای مقابله با دشمن داریم و همانطور که در جنگ قبلی دشمن را وادار به عقب نشینی و آتش بس کردیم، این بار نیز همینطور خواهد بود.

قائم پناه همچنین استیضاح را حق نمایندگان مجلس دانست و افزود: دولت قرار نیست تغییری در وزرا ایجاد کند، ترمیم با تغییر متفاوت است، دولت معتقد است که درخواست هر اصلاحی قرار نیست به تغییر وزرا منجر شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه‌ای وجود دارد اصلاح می‌کنیم، اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

منبع: ایرنا