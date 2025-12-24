دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون از دستگیری یک فروشنده عمده مواد مخدر و کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی و سنتی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدامین آذرنوش پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با فروشندگان مواد مخدر و بر اساس دستورات قضائی، مأموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری یک فروشنده عمده مواد مخدر شدند.

وی افزود: این متهم حین ارتکاب بزه و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. از وی ۱۰۰ گرم مواد روان‌گردان صنعتی غیرداروئی متامفتامین (شیشه)، مقادیری گراس و تریاک و همچنین تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

دادستان کارون با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضائی و انتظامی در برخورد با سوداگران مرگ تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

آذرنوش در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با مواد مخدر، موضوع را فوراً به مراجع انتظامی گزارش دهند تا با اقدام به‌موقع، امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.

بر اساس اعلام دادستانی، متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و صدور قرار بازداشت، روانه زندان شد.

منبع خبرگزاری مهر