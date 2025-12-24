صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم

شامانی، معاون امور گمرکی ، در تشریح آخرین وضعیت مرز آستارا و فعالیت‌های گمرکی این مرز مهم، گفت: «مرز آستارا یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی کشور در مبادلات زمینی با کشور‌های آسیای میانه، به ویژه جمهوری آذربایجان، محسوب می‌شود. این مرز به دو دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست به عنوان دروازه ورود و خروج کالا به کشور‌های آسیای میانه و دوم در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا که ایران با پنج کشور آسیای میانه امضا کرده است.»

وی با اشاره به نقاط گمرکی آستارا توضیح داد: «در شهر آستارا چند نقطه گمرکی فعال داریم؛ گمرک قدیم آستارا، پل مرزی جدید که از سال گذشته در حال تکمیل و بهره‌برداری بیشتر است، گمرک ریلی و گمرک منطقه ویژه. این مجموعه باعث شده است تا کالا‌ها تحت رویه‌های مختلف وارد و خارج شوند و مرز آستارا نقش کلیدی خود را در تجارت خارجی حفظ کند.»

شامانی در خصوص صادرات کالا از آستارا افزود: «در ۹ ماهه گذشته، بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۷۹۶ میلیون دلار از سایر گمرکات داخلی کشور برای خروج از مرز آستارا اظهار شده است. همچنین، ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار مستقیماً از گمرک آستارا صادر شده است. مجموع این دو بخش نشان‌دهنده رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.»

وی درباره انواع کالا‌های صادراتی و وارداتی توضیح داد: «در گمرک آستارا انواع رویه‌ها و عملیات صادرات و واردات انجام می‌شود. بخشی از صادرات شامل کالا‌های یخچالی و تره‌بار است که عمدتاً از داخل کشور به این مرز منتقل می‌شود. همچنین برخی کالا‌ها تحت رویه ترانزیت خارجی وارد کشور می‌شوند یا از مبادی داخلی به کشور‌های دیگر صادر می‌شوند. علاوه بر این، ورود و خروج کامیون‌های خالی و یخچالی نیز در جریان است که نشان‌دهنده حجم گسترده فعالیت‌های گمرکی در این مرز است.»

شامانی درباره سامانه نوبت‌دهی و اتصال گمرک بیان کرد: «سامانه نوبت‌دهی فعال است و با وجود اینکه اتصال کامل گمرک هنوز انجام نشده، فعالیت‌ها و ساماندهی کامیون‌ها ادامه دارد. همکاران ما در حال نهایی کردن تبادل اطلاعات و وب‌سرویس‌های مربوطه هستند تا فرآیند‌ها به صورت کامل عملیاتی شود.»

وی افزود: «پذیرش محدود کشور و ظرفیت سامانه نوبت‌دهی عامل اصلی توقف و تأخیر کامیون‌هاست، اما با تکمیل اتصال گمرک و ساماندهی نوبت‌دهی، این مشکلات به سرعت برطرف خواهد شد. هدف ما تسریع فرآیندها، افزایش شفافیت و تسهیل تجارت در مرز آستارا است.»

شامانی در پایان تأکید کرد: «مرز آستارا به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش استراتژیک آن، یکی از مهم‌ترین نقاط تجاری کشور است و گمرک ایران تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فناوری و بهبود سامانه‌های عملیاتی، حجم مبادلات کالا را افزایش دهد و مسیر تجارت با کشور‌های آسیای میانه را تسهیل کند.»