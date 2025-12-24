باشگاه خبرنگاران جوان - تصویر صفهای طولانی کامیونها در گذرگاه مرزی آستارا این روزها تبدیل به یک نمای تکراری شده و ترافیک سنگین ناشی از آن در راههای مواصلاتی، بخشی از عبور و مرور شهری را هم تحت تأثیر قرار داد که علاوه بر ایجاد مشکل ترافیکی نشانهای از چالشهای عمیقتر در زنجیره حملونقل و تجارت بینالمللی در شمال کشور است.
ملاقات مرزی مدیران گمرک ایران و جمهوری آذربایجان با حضور معاون رئیسکل گمرک جمهوری آذربایجان، مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان و هیئت همراه از طرف آذری و مدیر گمرک آستارا، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و مدیرکل راهداری گیلان در پل مرزی آستارا - آستارا برگزار شد و مقرر شد به صورت میانگین از ۲ مرز قدیم و جدید آستارا تعداد ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه خارج شوند.
همچنین صبح امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) نشست هماهنگی در خصوص راهاندازی مرز جدید آستارا برای خروج کامیونهای صادراتی یخچالدار با حضور مدیر گمرک آستارا، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرماندار شهرستان آستارا و مدیرکل راهداری گیلان برگزار شد.
نادر انصاریان، مدیرگمرک آستارا در تشریح نتایج این دیدار گفت: در این جلسه حاضران در خصوص خروج کامیونهای صادراتی یخچالدار از مرز جدید به گفتوگو پرداختند و در پایان مقرر شد این کامیونها پس از انجام تشریفات گمرکی به صورت مستقیم از مرز جدید خارج شوند که این موضوع باعث تسریع در خروج کامیونهای صادراتی یخچالدار، کاهش ترافیک در داخل محوطه گمرک قدیم و کاهش صف کامیونها در داخل پسکرانه مرزی خواهد شد.
او افزود: طی مذاکرات صورت گرفته در ملاقات مرزی با طرف آذری مقرر شد تا حداکثر تعداد ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون صادراتی یخچالدار از مرز جدید پذیرش نمایند که پیرو آن، شب گذشته تعداد ۴۰ کامیون به صورت آزمایشی خارج شدند و این روال تا رسیدن به حدنصاب توافق شده با طرف آذری ادامه خواهد داشت.
منبع: ایرنا