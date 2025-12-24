وزیر نفت اعلام کرد که فرجام‌خواهی پرونده مرتبط با محاکم انگلیس مورد تایید قرار گرفته و قرار است حکم بدوی مورد بازنگری قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مسعود پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هئیت دولت اظهار داشت:  فرجام‌خواهی پرونده مرتبط با محاکم انگلیس مورد تایید قرار گرفته و قرار است حکم بدوی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی همچنین درباره وضعیت تولید گاز در میدان‌های کشور به ویژه پارس جنوبی گفت: «شرایط ما بسیار خوب است و تقریباً به پیک تولید گاز رسیده‌ایم. میزان تزریق گاز به شبکه سراسری بالاترین رقم سال‌های گذشته است.»

وزیر نفت با اشاره به اولویت‌بندی مصرف گاز ادامه داد: «ما کماکان گاز را به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم، اما با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع، محدودیت‌هایی برای سایر بخش‌ها اعمال می‌شود. بخش‌هایی که محدودیت دارند، از طریق سوخت مایع جبران خواهد شد که امسال شرایط تامین آن مناسب است.»

وی در پاسخ به سوالی درباره میادین دیگر از جمله آزادگان و سایر میادین مشترک گفت: «حفاری‌های درون‌میدانی و پروژه‌های فشارافزایی در پارس جنوبی ادامه دارد تا سازوکار تامین منابع مالی تعریف شود. همچنین فرایندهای توسعه در سایر میادین مشترک مانند یادآوران، یاران شمالی و جنوبی ادامه دارد.»

