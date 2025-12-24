باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مسعود پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هئیت دولت اظهار داشت: فرجام‌خواهی پرونده مرتبط با محاکم انگلیس مورد تایید قرار گرفته و قرار است حکم بدوی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی همچنین درباره وضعیت تولید گاز در میدان‌های کشور به ویژه پارس جنوبی گفت: «شرایط ما بسیار خوب است و تقریباً به پیک تولید گاز رسیده‌ایم. میزان تزریق گاز به شبکه سراسری بالاترین رقم سال‌های گذشته است.»

وزیر نفت با اشاره به اولویت‌بندی مصرف گاز ادامه داد: «ما کماکان گاز را به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم، اما با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع، محدودیت‌هایی برای سایر بخش‌ها اعمال می‌شود. بخش‌هایی که محدودیت دارند، از طریق سوخت مایع جبران خواهد شد که امسال شرایط تامین آن مناسب است.»

وی در پاسخ به سوالی درباره میادین دیگر از جمله آزادگان و سایر میادین مشترک گفت: «حفاری‌های درون‌میدانی و پروژه‌های فشارافزایی در پارس جنوبی ادامه دارد تا سازوکار تامین منابع مالی تعریف شود. همچنین فرایندهای توسعه در سایر میادین مشترک مانند یادآوران، یاران شمالی و جنوبی ادامه دارد.»

وی افزود: بر اساس مقایسه‌ای که همکاران ما انجام دادند در بازه زمانی یکم تا بیست‌ویکم آذر که هنوز این آیین‌نامه اجرایی نشده بود، عملاً استفاده از کارت شخصی برای سوخت‌گیری حدود ۱۷ درصد از کارت جایگاه کمتر بود که مقدار قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه از زمان اجرای این آیین‌نامه تا هفته منتهی به سی‌ام آذر، میزان استفاده از کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در مجموع به‌طور روزانه ۲۴ میلیون لیتر کاهش یافته است، افزود: از این میزان، حدود ۱۵ میلیون لیتر به استفاده از کارت‌های شخصی منتقل شده و حدود ۹ میلیون لیتر نیز کاهش واقعی مصرف بنزین را نشان می‌دهد.

وزیر نفت بیان کرد: به هر حال اجرای این آیین‌نامه در همین فاصله زمانی کوتاه سپری‌شده، این تأثیرات را داشته است، اما به لحاظ مبنای آماری، مقایسه کوتاه‌مدت شاید محمل مناسبی برای جمع‌بندی در این خصوص نباشد و باید آثار بلندمدت را در نظر گرفت.

جبران محدودیت نیروگاه‌ها با سوخت مایع

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره مقدار تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزود: ما کماکان گاز را به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم، اما بر اساس اولویت‌بندی انجام‌شده و با توجه به برودت هوا و کاهش دما، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش می‌یابد و این افزایش مصرف به‌طور طبیعی سبب می‌شود محدودیت‌هایی برای سایر بخش‌های مصرف، ازجمله نیروگاه‌ها و صنایع با اولویت‌بندی اعمال شود.

پاک‌نژاد ادامه داد: بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده به نیروگاه‌ها با استفاده از سوخت مایع جبران می‌شود. خوشبختانه امسال در سوخت مایع شرایط مناسب‌تری داریم.

وی درباره انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این موضوع در نشست‌های گذشته دولت به تصویب رسیده است و سازوکار انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی، در قالب مکانیسم «سوئیچ» تعریف شده و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با کمک وزارت نفت آن را دنبال می کنند و در ماه‌های آتی اجرایی می‌شود.

وزیر نفت درباره اینکه آیا بازهم افزایش قیمت بنزین داریم، تصریح کرد: در آیین‌نامه مصوب دولت برای موضوع افزایش قیمت سوخت، کارگروهی پیش‌بینی شده است که این کارگروه باید متناسب با شرایط مختلف بررسی‌های لازم را انجام دهد و اگر به جمع‌بندی برسد، ممکن است افزایش قیمت اعمال شود و اگر به جمع‌بندی نرسد، این اقدام انجام نخواهد شد، بنابراین ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش قیمت سوخت به طور خاص بنزین رخ ندهد؛ نتیجه نهایی پس از بررسی کارگروه اعلام می‌شود.