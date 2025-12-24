باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی بخشی پور، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (سوم دی ماه) بیانیه ۱۵۰ تن از نمایندگان در راستای حمایت از دولت ونزوئلا را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات اخیر رژیم ایالات متحده آمریکا علیه دولت مردمی ونزوئلا از جمله توقیف و تعقیب نفتکشها و تشدید حضور و فعالیتهای نظامی در منطقه کارائیب را به طور قاطع محکوم کرده و ضمن اعلام حمایت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم این کشور در دفاع از حاکمیت و منافع مشروع خود تاکید میکنیم.
نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند: توقیف یا ممانعت از تردد کشتیهای تجاری در آبهای آزاد بدون مجوز نهادهای صلاحیتدار بینالمللی، مصداق راهزنی دریایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل دریاها، اصل آزادی کشتیرانی و قواعد شناخته شده حاکم مشروع بینالمللی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: از سوی دیگر تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و انجام عملیاتهای دریایی در نزدیکی مرزهای ونزوئلا به افزایش تنشها و بیثباتی امنیتی در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها در تعارض آشکار قرار دارد.
نمایندگان مجلس تاکید کردند: تجربه عمر کوتاه رژیم جنایتکار ایالات متحده نیز نشان میدهد هرجا این رژیم پا گذاشته یا دخالت کرده نتیجهای جز ناامنی، ویرانی، قتل عام و نسل کشی در پی نداشته است. تداوم اینگونه اقدامات غیر قانونی و تحریک آمیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت مستقیم هرگونه تنش، بی ثباتی منطقهای و پیامدهای ناخواسته امنیتی و سیاسی را متوجه این رژیم میکند.
در این بیانیه خاطرنشان شد: مجلس شورای اسلامی با ملت مستقل و دولت ضد استکباری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر رفع هرگونه تهدید و تحریم و فشار بر علیه دولت ضد صهیونیستی ونزوئلا تاکید دارد.
منبع: ایرنا