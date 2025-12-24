باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به موقع و بر اساس قانون ۱ دی ماه تنظیم و از سوی رئیسجمهور محترم به مجلس تقدیم شد.
وی با اشاره به حضور رئیسجمهور در مجلس برای ارائه لایحه، افزود: بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و از امروز بررسی آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
پورمحمدی در خصوص ویژگیهای محتوایی بودجه گفت: یکی از اولویتهای اصلی دولت، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آثار منفی بودجه بر پایه پولی و نقدینگی است. به همین دلیل، رشد بودجه تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است و حتی پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده با هدف معیشتی، در صورت اجرا، به حدود ۵ درصد میرسد.
وی تأکید کرد که دولت با کاهش شدید هزینهها، سعی کرده بودجهای منقبض و کنترلشده ارائه دهد، در حالی که حقوق کارکنان و مستمریبگیران افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبتهای خود به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی حقوقبگیران افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت، از جمله معلمان، مشمول این معافیت خواهند شد. همچنین برنامههای حمایتی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ترکتحصیلها و طرحهای تغذیه مدارس پیشبینی شده است.
پورمحمدی اعلام کرد که برنامههای حمایتی از تولید و اشتغال نیز در بودجه لحاظ شده و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.