رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت، از جمله معلمان، مشمول این معافیت خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به موقع و بر اساس قانون ۱ دی ماه تنظیم و از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس تقدیم شد. 

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای ارائه لایحه، افزود: بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و از امروز بررسی آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

پورمحمدی در خصوص ویژگی‌های محتوایی بودجه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آثار منفی بودجه بر پایه پولی و نقدینگی است. به همین دلیل، رشد بودجه تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است و حتی پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده با هدف معیشتی، در صورت اجرا، به حدود ۵ درصد می‌رسد.

وی تأکید کرد که دولت با کاهش شدید هزینه‌ها، سعی کرده بودجه‌ای منقبض و کنترل‌شده ارائه دهد، در حالی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد کارکنان دولت، از جمله معلمان، مشمول این معافیت خواهند شد. همچنین برنامه‌های حمایتی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ترک‌تحصیل‌ها و طرح‌های تغذیه مدارس پیش‌بینی شده است.

پورمحمدی اعلام کرد که برنامه‌های حمایتی از تولید و اشتغال نیز در بودجه لحاظ شده و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

برچسب ها: بودجه ، لایحه بودجه
خبرهای مرتبط
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
تأیید نهایی اساسنامه‌ی صندوق ضمانت سپرده‌ها از سوی شورای نگهبان
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
آخرین اخبار
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
فرجام‌خواهی در محاکم انگلیس تایید شد / رکورد تزریق گاز در پارس جنوبی ثبت شد
صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
همه بارش‌های اخیر قابل تبدیل به آب مصرفی نیست
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
تأیید نهایی اساسنامه‌ی صندوق ضمانت سپرده‌ها از سوی شورای نگهبان
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
ماجرای نوسانات قیمت گوشت در بازار چیست؟
معرفی ۷ تا از بهترین نرم افزار‌های حسابداری سوپرمارکت
راه اندازی سامانه محلات ایران در آینده نزدیک/ ایجاد ۳هزار فرصت شغلی تا پایان سال
اشتباهات رایج در خرید اتصالات فولادی
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
از کجا طلای آب شده بخریم؟ معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده
چطور بلیط لحظه آخری شیراز تهران پیدا کنیم؟ راهنمای کاربردی
این نهالستان از نهال سیب تو سرخ و سیاه اصلاح شده رونمایی کرد
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟