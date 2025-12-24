باشگاه خبرنگاران جوان-بابک نجفیان با بیان اینکه عملیات تعریض جاده ترانزیتی جلفا – کلاله بخشی از کریدور شمال- جنوب است گفت: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۱۰۷ کیلومتر از سال ۱۴۰۲ از سوی شرکت ساخت و توسعه آزادراه‌های کشور آغاز شده است و از طریق یک پل ایران را به جمهوری آذربایجان وصل می‌کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه تاکنون ۲۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است اظهار کرد:طی امسال نیز برای اجرای این پروژه ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که تاکنون پنج هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی اعتبار پیش بینی شده برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه را ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با تخصیص به موقع اعتبار می‌توان پروژه را بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در مدت ۲ سال اجرا کرد.

نجفیان با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه برای دسترسی به بازار‌های منطقه قفقاز ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه مسیر ترانزیت کالا و مسافر کشور‌های شرق آسیا و جمهوری اسلامی ایران از طریق جمهوری آذربایجان به اروپا فراهم می‌شود.

وی یادآوری کرد: در زمان کنونی پل واقع در مسیر کلاله - آق بند به طول ۳۷۴ متر و عرض ۲۷ متر بر روی رودخانه ارس توسط جمهوری آذربایجان در دست اجرا بوده و مراحل پایانی را طی می‌کند.

منبع:ایرنا