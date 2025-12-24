باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به گستره ی خدماترسانی این نهاد اظهار داشت: کمیته امداد در استان هرمزگان حدود ۹۰ هزار خانوار و به طور تقریبی معادل۲۵۰ هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شود؛ تحت حمایت خود دارد که از خدمات این نهاد بهره مند هستند.
وی با بیان اینکه رویکرد راهبردی و جدید کمیته امداد به ویژه در دهه ی اخیر بر پایه ی «توانمندسازی و زماندار بودن دوره های حمایتی» برنامه ریزی و متمرکز شده است و هر مددجویی از همان ابتدا با برنامه مشخص وارد چرخه حمایتی این نهاد میشود، افزود: اصل در کمیته امداد امام(ره) بر توانمندسازی است و بر خلاف گذشته که یک مددجو سالهای متمادی تحت پوشش باقی میماند، اکنون از همان روز نخست به خانواده ها اعلام می گردد که حضور در چرخه حمایتی کمیته امداد کوتاهمدت و موقتی است و مددجویان باید با بهرهگیری از خدمات رایگانی نظیر مشاورهها، آموزشهای فنی، مهارتی و برنامههای تخصصی، به خوداتکایی و خودکفایی برسند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، تنوع خدمات ارائهشده این نهاد را بسیار گسترده توصیف کرد و گفت: از برنامه های اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی گرفته تا خدمات فرهنگی، اجتماعی و مسکن، بستههای حمایتی همه به گونهای طراحی شده که مسیر توانمندسازی خانوادهها را کوتاهتر کند.
این مقام مسئول از همکاریهای پژوهشی گسترده با دانشگاهها و دستگاههای مختلف و انعقاد نفاهم نامه های همکاری با مؤسسه های معتبر و دارای مجوز در حوزه اشتغال پایدار و نوین خبر داد و تصریح کرد : مسیبر توانمندسازی خانواده های مستعد اشتغال کاملاً شفاف است و مددجویان باید با استفاده از خدمات و فرصت هایی که کمیته امداد در حوزه های مختلف آموزشی و کسب و کار به آنان معرفی می شود سطح دانش و مهارت های شغلی خود را ارتقاء داده و با ورود مشاغل جدید و پایدار که درآمدهای با ثبات و قابل رشدی دارند؛ از این طرح های نوین بهره مند و از طرحهای سنتی فاصله بگیرند تا مسیر توانمندسازی اقتصادی آنان مطمئن تر و سریع تر طی شود.
باسره ، با اشاره به اینکه طرح های کلان پژوهشی کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی ، در همین مسیر توانمندسازی اقتصادی با استفاده از مشاغل نوین انجام شده است ، توضیح داد: مصداق این پژوهش ها ورود این نهاد به اجرای طرح های نیروگاه های خورشیدی خانگی و حمایتی- تجمیعی، بهره گیری از فرصت های شغلی نوین مانند آزادکاری و همچنین ظرفیت مشاغل شرکت های دانش بنیان است و همچنین در حوزه ایجاد اشتغال با پهپادها نیز کارهای مهمی انجام شده و هماکنون سمپاشی مزارع و باغ ها در برخی مناطق استان با پهپادهای مخصوص حوزه کشاورزی فرزندان مددجویان ما انجام می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه از اجرای گسترده طرح نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: هرمزگان نخستین استان کشور است که طرح نیروگاه های خورشیدی کوچک خانگی را به صورت پایلوت و سپس در قالب نیرگاه های بزرگ تر حمایتی- تجمیعی اجرا کرده و امروز این طرح به ثمر نشسته و رضایت جامعه هدف را به همراه داشته است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با تاکید ویژه به اهمیت رسیدگی به خانوادههای دارای معلولیت و افراد کم توان و یا فاقد توان کاری، عنوان کرد : طرحهای نیرگاه خورشیدی و برخی مشاغل در حوزه آزاد کاری با اولویت ویژه برای این گروه از مددجویالن معزز این نهاد اجرا می شود.
این مقام مسئول در ادامه به تحول دیجیتال در ساختار کمیته امداد اشاره و یادآور شد: کمیته امداد هماکنون به عنوان هوشمندترین سازمان پس از وزارت ارتباطات شناخته میشود و تمام خدماتش بر بستر دولت الکترونیک به جامعه هدف ارائه میگردد و هیچ مراجعه حضوری الزامی نیست و تلاش شده مددجو با بالاترین کیفیت در کوتاهترین زمان خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.
باسره در پایان خاطر نشان کرد: استان هرمزگان در بسیاری از طرحهای نوآورانه ی کمیته امداد پیشرو است و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
منبع:کمیته امدادهرمزگان