باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای، درباره مشکلات اخیر مرز آستارا و ازدحام کامیونها اظهار داشت:در اواخر آذرماه با حدود ۲ هزار کامیون در محوطه پایانه پسکرانه و داخل گمرک این مرز مواجه شدیم.
هدایتی افزود: «علت این موضوع به اهمیت لجستیکی مرز آستارا در منطقه غرب دریای خزر برمیگردد و زیرساختهای آن در طول سالهای گذشته توسعه یافته است. وزارت راه و شهرسازی برنامههای جامعی برای این منطقه داشته و پل دوم آستارا نیز در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد. اکنون دو معبر خروجی جادهای از منطقه آستارا به سمت جمهوری آذربایجان موجود است.»
وی ادامه داد: «با توجه به قرارداد تجارت آزاد اوراسیا، افزایش حجم تردد قابل پیشبینی بود. با این حال، هر ساله در ماههای پایانی سال میلادی، ازدحام در مرز به دلیل افزایش ورود کالا به کشورهای آذربایجان و اروپایی رخ میدهد. این موضوع نشان میدهد که مشکلات مدیریتی و نیاز به هماهنگی بیشتر وجود دارد.»
هدایتی جزئیات افزایش تقاضا را اینگونه تشریح کرد: «در دهه اول آذرماه، میانگین ورودی کامیونها به سامانه نوبتدهی حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ دستگاه بود. در دهه دوم، با رفع محدودیت کارتهای بازرگانی، این تعداد به حدود ۲۵۰ دستگاه رسید و در دهه سوم آذرماه بیش از ۳۰۰ دستگاه مراجعه کردند، در حالی که ظرفیت خروج روزانه حدود ۲۲۰ دستگاه بود. این اختلاف باعث ایجاد ازدحام در پشت مرز شد.»
وی خاطرنشان کرد: «اکثر این کامیونها مربوط به کالاهای صادراتی یخچالی هستند که بارگیری آنها در شهر آستارا و اطراف آن انجام میشود. به همین دلیل امکان استفاده از سامانه نوبتدهی مجازی برای این کامیونها وجود ندارد و پس از بارگیری سریعاً به مرز مراجعه میکنند.»
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری درباره اقدامات انجامشده برای رفع مشکل گفت: «هماهنگی بین دستگاههای مرزی، گمرک، راهداری، فرمانداری و استانداری انجام شد تا حداکثر خروجی روزانه کامیونها ممکن شود. هماکنون ظرفیت تشریفات روزانه حدود ۴۰۰ دستگاه است.»
وی افزود: «همچنین مذاکراتی با مقامات آذربایجانی و روسی برگزار شد و تصمیم بر این شد که گمرکات مرزی حداکثر پذیرش روزانه را داشته باشند. آخرین نشست شب گذشته با مقامات آذربایجانی در مرز آستارا برگزار شد و توافق شد خروجی روزانه به بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه افزایش یابد. پیشبینی ما این است که ظرف سه تا چهار روز آینده وضعیت به شرایط عادی بازگردد.»
هدایتی در خصوص سامانه نوبتدهی توضیح داد: «کارهای مقدماتی اتصال سامانه به گمرک انجام شده است، اما اتصال کامل هنوز برقرار نشده است.»
وی در پایان تاکید کرد: «ازدحام اخیر قابل پیشبینی بود و اقدامات لازم برای کاهش اثرات آن در حال انجام است تا رضایت کامیونداران، تجار و مردم محلی حاصل شود.»