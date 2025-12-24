باشگاه خبرنگاران جوان -فرهاد ذوقی اظهار کرد:دولت در راستای اهداف کلان دولت الکترونیک در حال آمادهسازی برای یک تحول بنیادین در نظام ملی آمار کشور است که اوج آن در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد.
وی افزود: تغییر روش تولید آمار از مدل سنتی میدانی به مدل ثبتیمبنا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای دستیابی به شاخصهای دقیق در برنامهریزی ملی است.
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: حجم عظیمی از دادههای حیاتی افراد، خانوارها و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی در بانکهای اطلاعاتی سازمانها انباشته شده است، آمارهای ثبتیمبنا از طریق پردازشهای پیشرفته بر روی همین دادههای خام اداری به دست میآیند.
ذوقی بهینهسازی منابع و دقت و پویایی را از جمله مزایای کلیدی این رویکرد نوین دانست و افزود: با حذف نیاز به اعزام نیروهای میدانی برای جمعآوری دادههای تکراری، شاهد کاهش چشمگیر هزینهها و کاهش بار پاسخگویی از دوش مردم خواهیم بود.
وی ادامه داد: این روش امکان تولید مستمر آمار با پوشش جامع و توانایی تلفیق انواع دادهها بهداشت، آموزش، مسکن و… برای ارائه تحلیلهای چندوجهی را فراهم میآورد.
وی بزرگترین مانع بر سر راه یکپارچهسازی دادهها را پراکندگی عملکردی بانکهای اطلاعاتی و یکسان نبودن تعاریف، مفاهیم و طبقهبندیهای آماری در سازمانهای مختلف دانست که منجر به اختلافات آماری میشد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: اجرای دقیق استانداردهای آماری ابلاغشده توسط مرکز آمار ایران توسط تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، تضمینکننده تولید آماری دقیق، قابل کنترل و مقایسهپذیر در سطح ملی خواهد بود.
وی سرشماری ثبتی مبنای سال ۱۴۰۵ را نقطهعطف در تاریخ سرشماریهای ایران توصیف کرد و افزود: این تحول بزرگ نیازمند تقویت فوری زیرساختهای تبادل دادهها و اطمینان از یکپارچگی اطلاعات در سطح ملی است تا بتواند جایگزین مطمئنی برای روشهای سرشماری سنتی باشد.
وی یادآور شد: اجرای آزمایشی این فرآیند در استان آذربایجان شرقی به مدت ۲۰ روز از ۱۴ دی در چند نقطه جمعیتی استان انجام خواهد شد تا زیرساختهای فنی پیش از اجرای سراسری مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار گیرند.
منبع:ایسنا