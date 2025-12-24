با افزایش تعداد مساجد میزبان به ۴۲۷ مسجد در استان، تا صبح امروز دو هزار و ۹۱ نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبت نام کره اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام والمسلمین سالاری مکی مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: به لطف خدا و با همت والای تمامی بزرگوارانی که در سراسر استان، چه در شهرها و چه در روستاها، متولی برگزاری امر اعتکاف هستند، مفتخریم اعلام نماییم که پارسال و سال ماقبل آن، استان ما موفق به کسب رتبه اول در کشور از نظر میزان مشارکت در اعتکاف شد.
این دستاورد با توجه به شاخصهای جمعیتی، که در آن سهم استان ما ۳۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت است (در مقایسه با فارس با ۲۸ و یزد با ۲۵)، جایگاه ممتاز استان در این امر معنوی را تثبیت مینماید.
وی افزود: یکی دیگر از موفقیتهای چشمگیر، کسب رتبه اول کشور در زمینه استقبال نوجوانان از مراسم اعتکاف است. نزدیک به ۸۰ درصد از کل معتکفین ما را نوجوانان تشکیل میدهند. این آمار، نویدبخش تشکیل یک سرمایه بسیار غنی و ارزشمند در بافت معنوی جامعه متدین و ایمانی خراسان جنوبی است که رویکردی معنوی به این نسل گرایش دارد.
حجت الاسلام والمسلمین سالاری مکی بیان کرد: یکی از مزایای اصلی برگزاری اعتکاف، استفاده از سامانه اینترنتی اختصاصی است. پارسال و دو سال پیش از آن، اطلاعرسانی و ثبتنام به طور کامل از طریق همین سایت انجام شده و هیچ مشکلی در فرآیند ثبتنام مشاهده نشد. پر شدن برخی مساجد به دلیل استقبال بالا و مکانیزم هوشمند سایت است که بر اساس سن و موقعیت جغرافیایی کاربر، مساجد متناسب را پیشنهاد میدهد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: سیستم سایت به گونهای طراحی شده که اگر مخاطب نوجوان باشد، مساجد تخصصی نوجوانان در بیرجند یا سایر شهرستانها را پیشنهاد میکند. همچنین برای مخاطبان خانم، اعتکافهای بانوان یا اعتکاف دانشآموزی پیشنهاد میشود. مدل نوین اعتکاف مادر و فرزند نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شد؛ به عنوان مثال، تنها در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، ۱۰۰ مادر به همراه فرزندانشان ثبتنام کردند که ظرفیت اولیه این مسجد ظرف ۲۴ ساعت تکمیل شد.
او عنوان کرد: تکمیل ظرفیت ۷۰۰ نفری مصلای المهدی بیرجند تنها در ۲۴ ساعت اول ثبتنام، نشاندهنده استقبال گسترده است. این آمار همچنین حاکی از آن است که ۳۰ درصد از شرکتکنندگان، افرادی هستند که برای اولین بار است در اعتکاف شرکت میکنند. این پدیده، در فضایی که نسل نوجوان به دیجیتالمحور بودن و فردگرایی متهم میشوند، پیامی قدرتمند مبنی بر رشد و نمو یک پدیده جدید معنوی در قلب جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی را مخابره مینماید.
حجت الاسلام والمسلمین سالاری مکی تصریح کرد: به منظور ویژه دیدن برنامههای اعتکاف، علاوه بر اعتکاف عمومی که ممکن است قشرهای مختلف سنی در آن شرکت کنند، امسال با همکاری آموزش و پرورش، شاهد اجرای طرح اعتکاف مدرسهای هستیم. این طرح شامل حضور دانشآموزان یک مدرسه به همراه معلمانشان برای سه روز متوالی است. اقدام بسیار ارزشمند وزیر مبنی بر عدم برگزاری هرگونه آزمون در این سه روز، به دانشآموزان اجازه میدهد تا تمرکز کامل خود را بر این آیین معنوی معطوف سازند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود تأکید بر حفظ فضای خلوت و مناجات، اقتضائات سنی ایجاب میکند که برنامهریزیها متناسب با گروههای سنی انجام شود؛ به طوری که برنامههای مورد نیاز برای یک نوجوان ۱۵ ساله با فرد ۷۰ یا ۷۵ ساله متفاوت باشد. لذا مساجد به گونهای تقسیمبندی شدهاند که در هر منطقه، اعتکاف عمومی، دانشآموزی و دانشجویی (در مساجد دانشگاهها) به صورت مجزا برگزار شود.
او گفت: در زمینه اعتکاف مادر و کودک، برنامهریزیها به گونهای است که شرایط نگهداری از فرزندان (شامل وسایل بازی مانند استخر توپ و مربی جهت همراهی کودک) فراهم شود تا مادر بتواند به مناجات و حال معنوی خود برسد. خدماتی نظیر سحری، افطاری و میانوعده، سقف و کف هزینههایی را تعیین کرده است.
شایان ذکر است که در برخی مناطق، به ویژه روستایی، خیرین برای تشویق نوجوانان، تمامی هزینههای اعتکاف را متقبل شده و اعتکاف به صورت رایگان یا نیم بها برگزار میشود. حجت الاسلام والمسلمین سالاری مکی افزود: یکی از الزامات اساسی اعتکاف، برگزاری آن در مسجد است که اولویت با مساجد جامع هر شهر و یا چهار مسجد اصلی جهان اسلام میباشد، هرچند با فتوای مراجع، امکان برگزاری در سایر مساجد نیز میسر است. از نظر احکام، خروج از مسجد تنها در موارد اضطراری پزشکی مجاز است؛ خروج برای دیدارهای کوتاه شخصی یا اقوام مورد تأیید نیست و معتکف موظف است در محیط مسجد یا محلی که حکم مسجد را دارد، باقی بماند. شرط دیگر، روزه بودن در طول سه روز است