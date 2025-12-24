رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور از مدیریت موفق حادثه اخیر در شهرستان جاسک خبر داد و تأکید کرد که نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌ها و مسئولان، همراهی مردم و آمادگی مناسب، موجب جلوگیری از خسارات جانی و کنترل بحران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - بابک محمودی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جاسک اظهار داشت: در جلسات هماهنگی ملی، تمام دستگاه‌ها پای کار آمدند و همین انسجام موجب شد حادثه اخیر بدون پیامدهای انسانی مدیریت شود.

 وی با اشاره به همکاری خوب مردم و مسئولان شهرستان جاسک، گفت: با تلاش دستگاه‌های اجرایی و همیاری مردم، هیچ حادثه‌ای در جاده‌های اصلی رخ نداد و شرایط بحران به‌خوبی کنترل شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با اشاره به مسئولیت‌پذیری ستاد بحران افزود: این رویکرد باعث رضایتمندی مردم و نبود هرگونه نقد منفی در فضای حقیقی و مجازی گواه این موفقیت است.

 وی همچنین بر اهمیت صداقت و کار تیمی در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: پرهیز از تشریفات زائد و استفاده حداکثری از امکانات موجود، می‌تواند بحران‌ها را به بهترین شکل مدیریت کند.

محمودی در ادامه از تقویت تجهیزات امدادی شهرستان جاسک خبر داد و گفت: تا پایان سال دو دستگاه خودروی تاکتیکی و عملیاتی به هلال‌احمر جاسک واگذار می‌شود و همچنین سه فروند پهپاد پیشرفته شب‌پرواز تا اوایل سال آینده برای استان هرمزگان پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در پایش و مدیریت حوادث خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر هیچ‌گونه کوتاهی در تأمین تجهیزات و ارائه خدمات به استان هرمزگان نخواهد داشت و آمادگی کامل داریم در چارچوب قوانین، امکانات مورد نیاز برای تقویت پایگاه‌های امدادی شهرستان جاسک را تأمین کنیم.

برچسب ها: هلال احمر ، هرمزگان ، سیلاب ، جاسک
تبادل نظر
