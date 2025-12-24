سخنگوی دولت گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه انرژی خورشیدی، ظرفیت تولید تا دهه فجر به ۱۱ مگاوات افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ هیات دولت اظهار داشت: راه‌اندازی فرآیند‌های تولید RDF یا همان سوخت‌های جایگزین با هدف کاهش آلودگی محیط‌زیست، به‌ویژه برای کارخانه‌های سیمان، در دستور کار قرار دارد. تاکنون ۱۸ واحد در این زمینه راه‌اندازی شده است و امیدواریم این اقدام به کاهش مصرف سوخت‌های متنوع و در نتیجه کاهش آلودگی کمک کند.

وی افزود: در جلسه امروز هیات دولت، اصلاح تصویب‌نامه مربوط به تفویض اختیارات اجرایی به استانداران و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، اساسنامه سازمان غذا و دارو و رفع ایراد‌های مطرح‌شده از سوی شورای محترم نگهبان به تصویب رسید.

سخنگوی دولت با اشاره به ارائه گزارشی از نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی و تقدیم لایحه بودجه در جلسه امروز هیات دولت، تاکید کرد: کلیاتی از بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) و توافقی که در سازمان همکاری‌های اسلامی شکل گرفته در جلسه امروز مطرح شد.

جایزه صلح پیامبر اکرم اعطا می‌شود

وی ادامه داد: طراحی یک جایزه صلح نیز در دستور کار قرار گرفته که گزارش‌های مربوط به آن در آینده ارائه خواهد شد.

مهاجرانی با بیان اینکه در جلسه امروز هیات دولت، معاون وزیر کشور گزارشی از دستاورد‌های دولت در حوزه مدیریت شهری و روستایی ارائه کرده است، گفت: یک هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون شهری، ۲ هزار و ۶۰۴ خودرو عمرانی، ۳۸۴ دستگاه خودرو آتشنشانی و هزار دستگاه نیسان کمپرسی تحویل شده و این روند ادامه خواهد یافت.

سخنگوی دولت علت طولانی شدن جلسه امروز هیات دولت را مطرح شدن مباحث بودجه در جلسه امروز دانست و گفت: هم به دلیل طرح موضوع بودجه و هم به خاطر گزارش‌هایی که ارائه شد. به‌ویژه گزارشی که معاونت راهبردی ارائه کردند، حدود یک ساعت بیش از زمان معمول به طول انجامید. این گزارش مربوط به عملکرد این معاونت، اقدامات انجام‌شده در این مدت، میزان ارتباط و تعامل با نخبگان، فعالیت‌ها در راستای نظام مسائل کشور و همچنین برگزاری جلسات تخصصی در این حوزه بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سخنگوی دولت ، انرژی خورشیدی
خبرهای مرتبط
۵ هزار پست مدیریتی کشور در اختیار زنان است
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست
سخنگوی دولت:
اصلاحات زیربنایی و اقتصادی در دستور کار دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
آخرین اخبار
عارف: راهبرد اصلی بنیاد شهید پرهیز از تصدی‌گری باشد
۵ هزار پست مدیریتی کشور در اختیار زنان است
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد