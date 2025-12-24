سخنگوی دولت گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه انرژی خورشیدی، ظرفیت تولید تا دهه فجر به ۱۱ مگاوات افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ هیات دولت اظهار داشت: راه‌اندازی فرآیند‌های تولید RDF یا همان سوخت‌های جایگزین با هدف کاهش آلودگی محیط‌زیست، به‌ویژه برای کارخانه‌های سیمان، در دستور کار قرار دارد. تاکنون ۱۸ واحد در این زمینه راه‌اندازی شده است و امیدواریم این اقدام به کاهش مصرف سوخت‌های متنوع و در نتیجه کاهش آلودگی کمک کند.

وی افزود: در جلسه امروز هیات دولت، اصلاح تصویب‌نامه مربوط به تفویض اختیارات اجرایی به استانداران و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، اساسنامه سازمان غذا و دارو و رفع ایراد‌های مطرح‌شده از سوی شورای محترم نگهبان به تصویب رسید.

سخنگوی دولت با اشاره به ارائه گزارشی از نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی و تقدیم لایحه بودجه در جلسه امروز هیات دولت، تاکید کرد: کلیاتی از بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) و توافقی که در سازمان همکاری‌های اسلامی شکل گرفته در جلسه امروز مطرح شد.

جایزه صلح پیامبر اکرم اعطا می‌شود

وی ادامه داد: طراحی یک جایزه صلح نیز در دستور کار قرار گرفته که گزارش‌های مربوط به آن در آینده ارائه خواهد شد.

مهاجرانی با بیان اینکه در جلسه امروز هیات دولت، معاون وزیر کشور گزارشی از دستاورد‌های دولت در حوزه مدیریت شهری و روستایی ارائه کرده است، گفت: یک هزار و ۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون شهری، ۲ هزار و ۶۰۴ خودرو عمرانی، ۳۸۴ دستگاه خودرو آتشنشانی و هزار دستگاه نیسان کمپرسی تحویل شده و این روند ادامه خواهد یافت.

سخنگوی دولت علت طولانی شدن جلسه امروز هیات دولت را مطرح شدن مباحث بودجه در جلسه امروز دانست و گفت: هم به دلیل طرح موضوع بودجه و هم به خاطر گزارش‌هایی که ارائه شد. به‌ویژه گزارشی که معاونت راهبردی ارائه کردند، حدود یک ساعت بیش از زمان معمول به طول انجامید. این گزارش مربوط به عملکرد این معاونت، اقدامات انجام‌شده در این مدت، میزان ارتباط و تعامل با نخبگان، فعالیت‌ها در راستای نظام مسائل کشور و همچنین برگزاری جلسات تخصصی در این حوزه بود.

منبع: ایرنا