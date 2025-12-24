باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زرهتن لهونی در جلسه هماهنگی رویداد «ایران جان، کردستان ایران»، با اشاره به منحصربهفرد بودن برخی جاذبههای طبیعی استان، اظهار کرد: در برنامهریزی این رویداد باید توجه ویژهای به حوزه گردشگری داشته باشیم و از این فرصت برای معرفی صنایعدستی و توانمندیهای بومی استان بهره بگیریم.
وی برگزاری آیینهای مذهبی را از عوامل مؤثر در روند رو به رشد گردشگری استان عنوان کرد و افزود: لازم است با آسیبشناسی دقیق، نواقص برطرف شود و با تدبیر و برنامهریزی مناسب، این آیینها امسال با کیفیتی بهتر از سالهای گذشته برگزار شوند.
استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت امنیت و آرامش موجود در استان گفت: رویداد «ایران جان» فرصت مناسبی است تا بهصورت ویژه به موضوع امنیت پرداخته و این واقعیت را به نمایش بگذاریم که کردستان یکی از امنترین استانهای کشور است.
زرهتن لهونی معرفی فرصتها و ظرفیتهای گسترده سرمایهگذاری در استان را از دیگر محورهای مهم این رویداد دانست و تصریح کرد: این ظرفیتها باید بهدرستی معرفی شوند تا زمینه جذب سرمایهگذاران فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای قانون جدید تجارت مرزنشینان در استان خاطرنشان کرد: معرفی این ظرفیت و تبیین دلایل مقرونبهصرفه بودن خرید از شهرهای مرزی کردستان میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران ایفا کند.
استاندار کردستان همچنین بر ضرورت توجه به موضوع دیپلماسی مرزی تأکید کرد و گفت: نشست استانداران هممرز، تفاهمنامهها و ظرفیتهای ایجادشده در این تعاملات که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، باید در رویداد «ایران جان» مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان خواستار تشکیل چند کارگروه تخصصی برای بررسی موضوعات مختلف و برنامهریزی منسجم در راستای برگزاری هرچه مطلوبتر رویداد «ایران جان، کردستان ایران» شد.
رویداد تلویزیونی «ایرانجان» یک طرح رسانهای ـ ملی است که با محوریت معرفی ظرفیتها، هویت فرهنگی و توانمندیهای استانهای کشور از طریق رسانه ملی اجرا میشود.
در این رویداد، هر استان در یک بازه زمانی مشخص، بهصورت ویژه معرفی میشود.