پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی همزمان با سالروز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، روز دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رضا فتحی‌زاد، مدیر تشکل جهادگران شاهد فارس و جهاد فرهنگی شیراز و فعال فرهنگی و اجتماعی با اعلام این خبر گفت: این مراسم با هدف پاسداشت مقام حضرت علی (ع) و تکریم جایگاه پدران آسمانی، به‌ویژه شهدای والامقام، و با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم شیراز و استان فارس و جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

او افزود: در این جشن بزرگ، جمعی از هنرمندان ملی به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری خواهند پرداخت و تلاش شده است فضایی معنوی، مردمی و در شأن مقام امیرالمؤمنین (ع) و خانواده‌های شهدا فراهم شود.

فتحی‌زاد با اشاره به محوریت گروه جهادگران شاهد در برگزاری این مراسم تصریح کرد: این برنامه با مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی شیراز، شهرداری شیراز، بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرارگاه حضرت احمدبن موسی (ع) سپاه فجر و سایر نهاد‌های مرتبط طراحی و اجرا شده است.

مدیر تشکل جهادگران شاهد فارس بیان کرد: این جشن هر ساله به مناسبت ۱۳ رجب و به همت فرزندان شاهد برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود و طی سال‌های گذشته به عنوان نمادی از تجلیل از ارزش‌های ایثار، شهادت و فرهنگ خانواده‌های شهدا جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های فرهنگی شیراز پیدا کرده است.

او تأکید کرد: برگزاری این آیین، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و تبیین نقش بی‌بدیل خانواده‌های آنان در حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه است.

