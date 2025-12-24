قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تشریح نتایج ارزیابی انجام‌شده در ۱۶۱ ایستگاه مترو، از افزایش سطح دسترسی مکانیزه از خیابان تا سکو‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، رضا حشمتی با اشاره به روند رو‌به‌رشد توسعه و تکمیل دسترسی‌های مکانیزه در ایستگاه‌های مترو گفت: توسعه پله‌های برقی و آسانسور‌ها با هدف تسهیل تردد، افزایش ایمنی سفر و فراهم‌سازی امکان جابه‌جایی ایمن برای تمامی گروه‌های مسافری، به‌ویژه افراد کم‌توان، سالمندان، بانوان باردار و مسافران دارای محدودیت حرکتی، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت دسترسی مکانیزه تمامی ۱۶۱ ایستگاه شبکه مترو به‌صورت جامع مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده مسیر‌های رفت‌وبرگشت از سطح خیابان تا روی سکو‌ها در خطوط مختلف به تجهیزات مکانیزه فعال مجهز هستند و تکمیل دسترسی‌های باقی‌مانده نیز با همکاری شرکت مترو تهران به‌صورت هدفمند در حال پیگیری است.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو در تشریح وضعیت خطوط مختلف اظهار کرد: در خط یک مترو، میانگین دسترسی مکانیزه ۸۱ درصد برآورد شده که این میزان در مسیر‌های منتهی به تجریش ۸۳ درصد و در مسیر‌های به سمت کهریزک–پرند ۷۹ درصد است. به گفته وی، در خط دو نیز میانگین دسترسی مکانیزه ۸۰ درصد است؛ به‌گونه‌ای که مسیر‌های منتهی به صادقیه ۸۴ درصد و مسیر‌های منتهی به فرهنگسرا ۷۶ درصد دسترسی مکانیزه دارند.

حشمتی ادامه داد: در خط سه، میانگین دسترسی مکانیزه در کل مسیر به ۹۹.۴۵ درصد رسیده و خط چهار نیز با میانگین ۹۷.۹۱ درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ به‌طوری‌که مسیر‌های منتهی به شهید کلاهدوز ۹۸.۶۱ درصد و مسیر‌های منتهی به علامه جعفری ۹۷.۲۲ درصد دسترسی مکانیزه دارند. وی افزود: در خط پنج، دسترسی مکانیزه از ورودی‌ها تا سکو‌ها به‌صورت کامل و صددرصدی فراهم شده است.

وی با اشاره به وضعیت خط شش گفت: میانگین دسترسی مکانیزه در این خط ۸۸ درصد است که در مسیر‌های منتهی به شهدای دولت‌آباد ۸۷ درصد و در مسیر‌های به سمت شهید آرمان علی‌وردی (کوهسار) ۸۹ درصد گزارش شده است. به گفته حشمتی، ایستگاه‌های کیان‌شهر، امیرکبیر، شهرک آزمایش، یادگار امام، شهید ستاری و شهدای کن پس از تکمیل عملیات تجهیز، به دسترسی کامل مکانیزه خواهند رسید. وی همچنین اعلام کرد: در خط هفت، میانگین دسترسی مکانیزه در کل مسیر حدود ۹۷ درصد است.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر پایداری عملکرد تجهیزات مکانیزه بیان کرد: در حال حاضر هزار و ۳۴۰ دستگاه پله‌برقی فعال در ایستگاه‌های مترو در حال خدمت‌رسانی هستند که کمتر از یک درصد آنها به‌صورت روزانه و موقت، صرفاً به دلیل انجام عملیات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری، از مدار بهره‌برداری خارج می‌شوند. وی افزود: هم‌اکنون ۱۶۳ دستگاه آسانسور فعال در ایستگاه‌ها در حال ارائه خدمت هستند و ۱۱۵ دستگاه آسانسور جدید نیز نصب شده‌اند که پس از تکمیل مراحل تست و تأیید فنی و اخذ استاندارد، وارد چرخه بهره‌برداری خواهند شد.

حشمتی با اشاره به نقش حیاتی آسانسور‌ها در ایمنی سفر تصریح کرد: این تجهیزات به‌طور ویژه برای استفاده افراد دارای معلولیت، سالمندان، بانوان باردار و مسافران دارای محدودیت حرکتی پیش‌بینی شده‌اند و استفاده هدفمند از آنها نقش مهمی در پیشگیری از جابه‌جایی‌های ناایمن و ارتقای سطح ایمنی سفر دارد. وی توصیه کرد شهروندان، به‌ویژه افراد کم‌توان، ایستگاه‌های مجهز به آسانسور را به‌عنوان مبادی سفر خود انتخاب کنند.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای خدمات‌رسانی مترو گفت: شبکه متروی تهران روزانه بیش از دو میلیون سفر را از طریق جابه‌جایی افقی توسط قطار‌ها و جابه‌جایی عمودی توسط پله‌های برقی و آسانسور‌ها پشتیبانی می‌کند و این تجهیزات ارتباط مستقیمی با ایمنی، رضایت و تجربه سفر مسافران دارند.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند آخرین وضعیت عملکرد پله‌های برقی و همچنین ایستگاه‌های مجهز به این تجهیزات را از طریق بازوی «بله» شرکت بهره‌برداری مترو مشاهده کنند تا با آگاهی بیشتر، برنامه‌ریزی ایمن‌تری برای سفر‌های خود داشته باشند. وی تأکید کرد: توسعه دسترسی‌های مکانیزه و ارتقای کیفیت نگهداری این تجهیزات با هدف افزایش ایمنی و رضایت مسافران، به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد.

